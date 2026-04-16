Từ chiếc iPad bị mất đến kết cục đau lòng

Hơn nửa tháng trôi qua, người dân sống quanh chân cầu Tân An (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, Tây Ninh) vẫn chưa nguôi ám ảnh về buổi chiều định mệnh ngày 1/4.

Tại hiện trường, người dân phát hiện chiếc xe tay ga cùng các vật dụng cá nhân và thẻ căn cước mang tên L.T.Y.N. (SN 2003, quê Vĩnh Long) bị bỏ lại. Trước sự biến mất đầy nghi vấn của chủ nhân các món đồ này, cơ quan công an đã có mặt để tổ chức tìm kiếm trên sông.

Hai ngày sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể trên sông, sau đó xác định chính là N. Sự ra đi của cô gái trẻ không chỉ gây đau đớn cho gia đình mà còn khiến dư luận xôn xao về những uẩn khúc dẫn đến cái chết.

Khu vực cầu Tân An nơi cô gái 23 tuổi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: MĐ

Trước các đồn đoán cho rằng nạn nhân vay tiền qua app và bị đe dọa dẫn đến nghĩ quẩn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khẩn trương vào cuộc.

Quá trình truy vết và thu thập vật chứng đã từng bước giải mã những dấu hiệu bất thường. Khi bức màn sự thật dần được vén lên, một kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, tàn khốc chính thức lộ diện trước ánh sáng.

Qua điều tra, bi kịch bắt đầu từ một sự cố vào đầu tháng 3/2026. Trong thời gian này, N. vô tình làm mất chiếc iPad mượn của em gái. Do áp lực bồi thường, N. nảy sinh ý định vay 30 triệu đồng trên mạng để mua iPad trả lại.

Từ đó, N. lọt vào tầm ngắm của một tài khoản Zalo tên là "Tấn Đức". Đối tượng này tự giới thiệu mình là "nhân viên tư vấn" để thực hiện các chiêu bài thao túng tâm lý. Hắn dẫn dụ N. đóng hàng loạt khoản phí vào tài khoản mang tên Công ty TNHH TM V.M.L.I, bao gồm phí hồ sơ, phí bảo hiểm và cả phí "khắc phục lỗi hệ thống".

Sau khi cạn kiệt tiền bạc, N. phải vay mượn khắp nơi để có tiền nộp cho các đối tượng. Cô thậm chí đã nói dối người thân rằng mình cần tiền bồi thường tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tiền chuyển đi càng nhiều thì khoản vay dự định lại càng mất hút.

Kết quả là N. phải gánh một món nợ khổng lồ, lớn hơn gấp nhiều lần số tiền cần vay ban đầu. Khi nhận ra bản thân đã trắng tay và lâm vào đường cùng, N. không tìm đến cơ quan chức năng để cầu cứu. Trong cơn tuyệt vọng, cô gái trẻ đã chọn cách tiêu cực nhất để tự giải thoát.

Nhiều vụ lừa đảo trên mạng xã hội bị Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an triệt phá. Ảnh: MĐ

"Ma trận" lừa đảo xuyên quốc gia

Vụ việc của N. không phải là tiếng chuông cảnh báo duy nhất. Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, tính từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và điều tra 10 vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Đến nay, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ 9 vụ, khởi tố 42 đối tượng sử dụng mạng xã hội và viễn thông để gây án.

Chỉ tính riêng quý 1/2026, tình hình lừa đảo trên không gian mạng có dấu hiệu leo thang phức tạp. Cơ quan công an đã tiếp nhận 3 tin báo tội phạm với tổng thiệt hại tài sản vượt ngưỡng 4 tỷ đồng. Trước diễn biến này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập 2 chuyên án lớn, nhanh chóng triệt phá và khởi tố 20 đối tượng liên quan.

Đặc biệt, vào tháng 4/2026, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn. Quá trình điều tra đã bóc trần toàn bộ mạng lưới tinh vi này, dẫn đến quyết định khởi tố kỷ lục 344 đối tượng.

Công an Tây Ninh nhận định những "con mồi" mà tội phạm mạng nhắm tới thường là người cao tuổi ít am hiểu công nghệ, hoặc học sinh, sinh viên thiếu kinh nghiệm sống. Các đối tượng xây dựng kịch bản tinh vi nhằm tách biệt hoàn toàn nạn nhân khỏi sự hỗ trợ của gia đình. Chúng liên tục tung ra các đòn tâm lý, đánh trực diện vào nỗi sợ hãi hoặc lòng tham để thao túng nạn nhân theo ý muốn.

Tang vật dùng để lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: MĐ

Để tự bảo vệ mình, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời chào “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng, website trôi nổi và không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh sự tự giác của cá nhân, gia đình đóng vai trò là "lá chắn" quan trọng nhất. Người thân cần chủ động theo dõi các biểu hiện bất thường như lo lắng, hoảng sợ hoặc mượn số tiền lớn đột xuất để kịp thời can thiệp, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.