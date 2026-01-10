Ngày 10/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Theo đó, rạng sáng 9/1, lực lượng cảnh sát đồng loạt kiểm tra cơ sở spa, massage Hoa Sứ (tầng 7 khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 của khách sạn Samdi (số 331–339 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện hai cơ sở trên có dấu hiệu tổ chức hoạt động mua bán dâm với phương thức tinh vi, khép kín, nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng để chỉ đạo tập trung lực lượng tổ chức triệt xóa.

Công an đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ hành vi. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ, lực lượng công an phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, tại phòng nghỉ của nhân viên có 19 nữ nhân viên đang chờ được phân công phục vụ massage và bán dâm cho khách. Chủ cơ sở được xác định là Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Khám xét khẩn cấp cơ sở này, công an thu giữ một sổ theo dõi hoạt động mua bán dâm của nhân viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Điều tra ban đầu xác định, Ngô Thị Dúp thuê tầng 7 khách sạn Mường Thanh để kinh doanh dịch vụ spa, massage nhưng đã thỏa thuận cho phép nhân viên bán dâm ngay tại phòng massage với giá 1 triệu đồng/lần, trong đó Dúp thu 200.000 đồng/lần.

Từ tháng 5/2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng (chưa tính tiền vé massage).

Ngô Thị Dúp cùng hai nhân viên Trần Thị Hưởng và Nguyễn Đức Vũ (từ trái qua). Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Cùng thời điểm, tại khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi, lực lượng chức năng phát hiện 2 phòng đang diễn ra hoạt động mua bán dâm, cùng 5 nữ nhân viên khác đang chờ phục vụ khách. Người quản lý cơ sở này là Lê Long Việt (SN 1991, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khám xét khu vực lễ tân, công an thu giữ một sổ theo dõi hoạt động mua bán dâm, một bộ máy tính bàn cùng nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu xác định, Lê Long Việt tuyển nhân viên massage và thỏa thuận cho phép bán dâm cho khách theo 4 gói dịch vụ, với giá từ vài trăm nghìn đến 4,8 triệu đồng/lần. Mỗi tháng, cơ sở này thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng (cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ) và Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Huy, Trần Lâm Huy (khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi) để điều tra về hành vi chứa mại dâm; đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Lê Long Việt và mở rộng điều tra vụ án.