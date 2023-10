Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang tạm giữ 5 người Hàn Quốc và 5 người Việt Nam để củng cố hồ sơ, xử lý về các hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm, núp bóng tại nhà hàng Luxury Business Club (số 446 - 448, đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM).

Theo tìm hiểu, Luxury Business Club thuộc sự quản lý của Công ty TNHH giải trí Goguryel. Công ty này được thành lập vào giữa năm 2020. Qua nhiều người đại diện pháp luật, mới đây, bà Ân Thị T (35 tuổi, quê Lâm Đồng) làm giám đốc công ty này.

Bà T cũng như một số người trước đó, đều là giám đốc được thuê. Ông chủ thực sự của Luxury Business Club là Son Teaheum (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Đây cũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của "thiên đường ăn chơi" này.

Thiên đường ăn chơi

Qua điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, tại Luxury Business Club có 28 phòng phục vụ ăn uống. Số lượng "chân dài" phục vụ lên đến 180 người. Nơi đây có 1 giám đốc điều hành, 1 tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý, 6 madam Việt Nam, 3 nhân viên thu ngân và 30 nam phục vụ.

Nhóm người liên quan tới Luxury Business Club bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trong đó, nhiệm vụ của các quản lý và madam Việt Nam là tham gia điều “đào” phục vụ hát, nhảy sexy tại phòng hát. Ngoài ra, những người này còn thực hiện việc bố trí "chân dài" đi cùng khách đến các khách sạn, căn hộ cao cấp ở khu vực xung quanh đó mua bán dâm. Các quản lý, madam này cũng là những người chào mời, quảng cáo về hoạt động của "thiên đường ăn chơi", để giới doanh nhân, khách du lịch Hàn Quốc biết đến.

Bên trong một phòng ăn uống tại Luxury Business Club. Ảnh: CA

Giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng Luxury Business Club là "thiên đường sung sướng". Nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng.

Nhà hàng Luxury Business Club thuộc Công ty TNHH giải trí Goguryeo. Ảnh: CA

Theo công an, doanh thu của Luxury Business Club mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, nhiều tỷ đồng được thu về từ hoạt động mua – bán dâm.

Những chiêu đối phó

Để né tránh sự chú ý của cơ quan chức năng và đối phó với các cuộc kiểm tra, Son Teaheum và đội ngủ quản lý, madam thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, có những cách đối phó tinh vi.

Nhóm người Hàn Quốc tổ chức hoạt động mua bán dâm tại nhà hàng Luxury Business Club. Ảnh: CA

Chủ và các quản lý, madam thường xuyên họp kín để bàn bạc. Son Teaheum chỉ đạo cấp dưới không đón tiếp khách Việt Nam, mà chỉ tiếp người Hàn Quốc có hộ chiếu xác nhận quốc tịch hoặc có người quen bảo lãnh, giới thiệu.

Ngoài việc móc nối với một số khách sạn tại quận 7 để tổ chức hoạt động mua – bán dâm thì chủ và các quản lý của nhà hàng Luxury Business Club thường xuyên quá triệt việc, liên tục thay đổi địa điểm vui vẻ tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới.

Trước nhà hàng luôn có 3 tới 5 bảo vệ cảnh giới và có 3 tài xế với các ô tô sẵn sàng đưa khách làng chơi và nữ tiếp viên nhanh chóng đến "bãi đáp".

Son Teaheum, ông chủ thực sự của tụ điểm ăn chơi Luxury Business Club làm việc với công an. Ảnh: CA

Bên trong nhà hàng có thiết kế hệ thống báo động gồm: bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt dàn âm thanh hay ti vi…

Chủ, quản lý của Luxury Business Club cũng tinh vi khi thường xuyên thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các “từ lóng”. Hay như, chúng quy ước các ám hiệu để né tránh việc theo dõi của cơ quan chức năng như đánh số “0, 1, 2” vào sổ chấm công hàng ngày của nữ tiếp viên. Cụ thể, số 0 là không đi bán dâm, tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số “1” và tiếp viên đi bán dâm về ngay sẽ ghi số “2”.

Lực lượng công an khi kiểm tra nhà hàng vào tối 3/10. Ảnh: CA

Như đã thông tin, tối 3/10 lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 7 bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng Luxury Business Club. Công an làm rõ, trước đó, các quản lý của nhà hàng đã sắp xếp để 4 nữ tiếp viên đi bán dâm cho 4 người khách Hàn Quốc với giá 3,8 triệu đồng/người/lượt.

Công an đã bắt khẩn cấp chủ nhà hàng là Son Teaheum cùng 9 người liên quan.