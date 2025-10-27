Nhằm chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa bão cũng như khi triều cường gây ngập úng, trước mùa mưa bão hàng năm, các Công ty Điện lực thành viên EVNSPC đều chủ động kiểm tra, củng cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng.

Công nhân EVNSPC đến từng hộ gia đình hướng dẫn sử dụng điện an toàn

EVNSPC và các đơn vị thành viên cũng phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của EVN/EVNSPC/các Công ty Điện lực, tại buổi tập huấn; phát tờ rơi,… hướng dẫn các biện pháp an toàn điện khi có thiên tai, mưa bão, an toàn hành lang lưới điện đến khách hàng sử dụng điện.

EVNSPC khuyến cáo các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, trường học, ban quản lý các tòa nhà… ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà, hoặc khu khu vực quản lý có dấu hiệu ngập úng; không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện; sử dụng thiết bị chống giật cho các mạch điện; rút phích cắm các thiết bị điện không cần thiết khi có giông sét…

Tư vấn các hộ gia đình kéo điện nuôi tôm cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả

Cần định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện trong gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học… đảm bảo an toàn. Nên lắp đặt ổ cắm, dây điện và thiết bị điện ở vị trí cao, tránh những nơi dễ bị ẩm ướt hay ngập nước. Ngoài ra, cần lắp thiết bị chống rò điện phù hợp để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện; ngắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn.

Hướng dẫn các hộ gia đình các giải pháp phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão

EVNSPC cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý đấu nối, sửa chữa điện nếu không có chuyên môn. Khi phát hiện dây điện bị đứt, ngập nước, không nên tự ý tiếp cận hiện trường mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc điện lực địa phương để xử lý kịp thời; không đứng gần cột điện hoặc trú dưới các trạm biến áp khi trời mưa hoặc có giông sét; không lên sân thượng hay mái nhà nếu có đường dây điện đi ngang qua...

Tư vấn an toàn điện cho tại các khu dân cư

Với người dân tại 8 tỉnh, thành miền Nam, gồm: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, khi phát hiện sự cố điện, cần báo ngay cho đơn vị điện lực địa phương hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001006 - 19009000, hoạt động 24/7.

Tú Uyên