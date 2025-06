Ngày 4/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lò Mai Phương (38 tuổi, nhân viên Tổ điện Noong Hẻo, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và Vũ Ngọc Thao (32 tuổi, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Thái Sơn Nam).

Cả hai bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn vận hành điện lực”.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Quàng Văn T. và anh Lường Văn K., là công nhân thi công gói thầu số 03 thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đường dây 35KV tại xã Căn Co, huyện Sìn Hồ.

Theo điều tra ban đầu, Thao là người đại diện Công ty CP Xây dựng Thái Sơn Nam đã thuê ông Trần Mạnh Cường (Công ty CP Đầu tư xây lắp Mạnh Cường) thi công gói thầu số 03. Ông Cường sau đó tiếp tục thuê anh T. và anh K. để thực hiện các công việc tại thực địa.

Chiều 1/6, khi anh T. và anh K. đang thực hiện công đoạn "đấu lèo" (đấu nối dây dẫn điện giữa hai khoảng cột hoặc giữa các thiết bị điện trên cùng một đường dây) trên cột điện thì bất ngờ bị nhân viên điện lực đóng điện, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Quá trình đóng điện khiến 2 người tử vong được xác định do vi phạm an toàn vận hành điện của Vũ Ngọc Thao và Lò Mai Phương. Cụ thể, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân vụ việc là do Thao và Phương thiếu kiểm tra thực tế hiện trường trước khi thực hiện quy trình đóng điện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.