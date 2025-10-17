Lane Kawaoka (39 tuổi) – triệu phú trong lĩnh vực đầu tư bất động sản – mới đây viết trên Business Insider về nỗi cô đơn khi trở thành người giàu.

Sinh ra trong gia đình bình thường ở Hawaii (Mỹ), Lane được cha mẹ dạy sống tiết kiệm và khiêm nhường. Những lần hiếm hoi đi ăn ngoài, họ chỉ gọi nước lọc để tiết kiệm tiền.

Lớn lên, anh học kỹ sư, đi làm, tích cóp từng chút một. Gần 30 tuổi, anh mua căn hộ đầu tiên ở Seattle, rồi mở rộng đầu tư. Đến năm 2015, anh sở hữu 11 bất động sản. Nhưng khi vượt qua cột mốc 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng), anh nhận ra: “Sự cô đơn bắt đầu tìm đến. Không phải vì tiền, mà vì bạn không còn ai cùng chung tiếng nói”.

Cảm giác xa rời thế giới cũ

Suốt tuổi 20, anh gần như chỉ biết làm việc và đầu tư. Anh cắt đứt gần hết đời sống xã hội, tự cô lập mình và tin rằng mình vốn là người hướng nội. Nhưng đến khi tài sản chạm ngưỡng 7 con số, việc kết nối với những người còn lại trong cuộc sống càng trở nên khó khăn.

Năm 2015 là thời điểm triệu phú này cảm thấy cô đơn nhất.

"Tôi cảm thấy mình như người vô hình trong chính cuộc sống của mình. Bạn bè vẫn đi làm đều đặn, đóng tiền quỹ hưu, lo trả góp. Còn tôi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến đầu tư, kế hoạch dài hạn. Chúng tôi trở nên khác nhau. Không phải họ kém thông minh hơn tôi mà vì chúng tôi quan tâm tới những điều không giống nhau", anh tâm sự.

"Tôi ngừng chia sẻ về mục tiêu của mình, vì sợ người khác nghĩ tôi đang khoe", anh nói thêm.

Trở thành triệu phú khi còn trẻ, Lane Kawaoka gặp nhiều khó khăn về tâm lý. Ảnh: Business Insider

Chỉ có thể kết nối với người giàu

Năm 2016, Lane Kawaoka tham gia một nhóm đầu tư bất động sản. Đó là bước ngoặt. Lần đầu tiên anh gặp những người hiểu anh đang nói gì. Họ không quan tâm anh kiếm được bao nhiêu, vì họ cũng như anh, có người còn giàu hơn.

"Chúng tôi nói chuyện về thị trường, về cách đầu tư, về rủi ro chứ không phải về việc 'giàu thì sướng thế nào'. Tôi cũng tham gia vào những tổ chức khác - nơi những người thành đạt gặp gỡ, chia sẻ thật lòng về công việc, tiền bạc, và cả cách phát triển bản thân.

Tôi nhớ có lần, một người ghi tất cả giá trị tài sản lên bảng tên. Ban đầu tôi thấy buồn cười, nhưng rồi hiểu rằng, anh ta không khoe khoang, chỉ muốn mọi người khỏi phải đoán. Đó là sự thẳng thắn, chân thành", anh kể.

Những người anh gặp đều giàu có, nhưng không hề khoe mẽ. Họ từng thất bại, mất tiền, rồi lại làm lại từ đầu. "Họ không hơn tôi ở trí tuệ, chỉ hơn ở sự kiên trì", Lane Kawaoka thẳng thắn.

Điều tuyệt nhất với triệu phú này là cảm giác nhẹ nhõm. Anh không còn thấy mình lạc lõng nữa kể từ khi được kết nối với những con người cùng chung tiếng nói.

"Tôi cũng phát hiện ra rằng, mình không phải người hướng nội như từng nghĩ, mà chỉ là người hướng ngoại chưa gặp người 'cùng tần số'", triệu phú thừa nhận.

Lane Kawaoka cảm thấy cuộc sống trở nên tốt hơn khi kết nối với các triệu phú khác. Ảnh: Business Insider

Khi tìm được người hiểu mình, Lane Kawaoka không còn cảm giác cô đơn nữa. Giờ đây, anh hiếm khi nói chuyện về tiền hay công việc với bạn bè cũ. Anh đã có một nhóm những người cùng chí hướng, những người hiểu mình mà không cần phải giải thích nhiều.

"Tôi thấy lòng mình yên ổn hơn bao giờ hết", anh nói.

Anh cho rằng bản thân không cần phải giấu giếm, cũng không cần cố duy trì những mối quan hệ cũ đã khác xa nhau. Anh học cách chấp nhận rằng, có những người không thể đồng hành cùng mình mãi mãi và điều đó không sao cả.

Giờ đây, anh hiếm khi nói chuyện về tiền với bạn bè cũ. “Tôi không cần phải giấu giếm hay cố giữ những mối quan hệ đã xa cách. Tôi chọn ở bên những người cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, vì họ hiểu giá trị của nỗ lực - đôi khi chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu”, Lane chia sẻ.

Trọng Nghĩa