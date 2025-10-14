Chiều 1/12/2023, tại thành phố Hình Đài (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), doanh nhân Giả Khắc Phong nghẹn ngào ôm chặt con trai Giả Thanh Soái - người thất lạc suốt 25 năm. Trong khoảnh khắc đoàn tụ, ông Khắc Phong thông báo tặng con biệt thự và xe hơi cao cấp để bù đắp những năm tháng cậu không được sống cùng cha mẹ.

Sau hành trình dài 25 năm đi tìm con, cuộc đoàn tụ của hai cha con không chỉ khiến dư luận Trung Quốc xúc động mà còn mở ra một cái kết viên mãn. Ngày 12/10 vừa qua, Giả Thanh Soái tổ chức đám cưới rộn ràng trong niềm hân hoan của gia đình và hàng trăm người dân địa phương.

Chú rể Giả Thanh Soái hạnh phúc trong ngày cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Ảnh: Jimu

Ngày nhận lại con trai, ông Giả Khắc Phong kể, 25 năm trước, khi đang đi làm ăn xa, ông nhận được cuộc gọi từ vợ báo tin con trai 3 tháng tuổi mất tích. Hôm đó, vợ ông chỉ rời nhà vài phút để mua đồ ăn ở cửa hàng cách đó khoảng 100m, khi quay lại thì chiếc nôi đã trống trơn.

Gia đình vội báo cảnh sát, huy động người thân, bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng không có nhân chứng, không có camera, cuộc điều tra nhanh chóng rơi vào bế tắc.

"Tôi tuyệt vọng đến mức từng không muốn sống nữa. Nhưng tôi tự nhủ, nếu mình gục ngã, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại con", ông Khắc Phong nhớ lại.

Từ đó, ông một mình rong ruổi khắp các tỉnh thành Trung Quốc, dán thông báo tìm con ở ga tàu, bến xe, quảng trường, những nơi đông người qua lại. Ông đăng tin trên truyền hình, báo giấy, thậm chí treo thưởng 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) cho ai giúp tìm ra tung tích con trai.

Song song với việc tìm con, ông vẫn phải duy trì công việc trong ngành xây dựng để nuôi gia đình. Sau nhiều năm, ông trở thành triệu phú, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ, nhưng nỗi đau mất con vẫn chưa bao giờ nguôi.

Những năm 2000, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN trong việc xác định thân nhân. Ông Khắc Phong là một trong những người đầu tiên tại tỉnh Hà Bắc tự nguyện hiến mẫu máu để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đến cuối tháng 11/2023, cảnh sát thông báo tin vui: Con trai ông - Giả Thanh Soái đã được tìm thấy. Theo điều tra, cậu bị bắt cóc và đưa đến thành phố Hàm Đan, cách Hình Đài khoảng 50km.

Cha nuôi mất sớm, mẹ nuôi tái hôn, Thanh Soái lớn lên cùng ông bà nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến Thành Đô làm việc, gửi tiền về phụng dưỡng ông bà.

Chiều 1/12/2023, ông Khắc Phong chuẩn bị sẵn băng rôn chào mừng con trai trở về nhà. Cả gia đình 4 người ôm chặt nhau, khóc không ngừng. Sau đó, vị triệu phú tổ chức bữa tiệc lớn để cảm ơn bạn bè, cảnh sát và những người đã giúp ông trong suốt hành trình 25 năm.

Doanh nhân Giả Khắc Phong trong ngày đoàn tụ con trai bị thất lạc 25 năm. Ảnh: Sina

Gần 2 năm sau, vào ngày 12/10/2025, Giả Thanh Soái tổ chức đám cưới linh đình tại Hình Đài. Dù sáng sớm trời mưa, hàng trăm người vẫn đến chúc phúc cho gia đình anh. Lễ cưới được livestream trực tuyến, thu hút hơn 100.000 lượt xem chỉ sau ít phút.

Vợ anh, Vương Chính Chính - bạn thời đại học - là người anh gắn bó suốt 4 năm trước khi được đoàn tụ với cha mẹ ruột.

Trong lễ cưới, ông Khắc Phong không kìm được nước mắt, rưng rưng nói: "Hơn 20 năm qua, chúng ta như người đi trong đêm tối. Hôm nay, thấy con lập gia đình, tôi mới tin rằng nỗi đau ấy cuối cùng cũng khép lại".

Kết thúc lễ cưới, anh Giả Thanh Soái lau nước mắt cho cha mình, cả khán phòng lặng đi vì xúc động. Ông Khắc Phong nghẹn ngào nói với con trai: "Điều khiến bố ân hận nhất chính là để con chịu khổ suốt bao năm qua. Bố từng mất con một lần, sẽ không bao giờ để điều đó tái diễn. Con hãy yêu thương vợ con và sống thật hạnh phúc. Gia đình này mãi là điểm tựa của con".

Ông Khắc Phong xúc động trong ngày vui của con trai. Ảnh: Jimu

Câu chuyện của hai cha con Giả Khắc Phong - Giả Thanh Soái trở thành biểu tượng của niềm tin, nghị lực và tình phụ tử trong hành trình tìm con suốt 25 năm tại Trung Quốc.