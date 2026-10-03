Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tối 2/10 tại Hải Phòng. Sáng 3/10, tổ chức Hoa hậu trái đất công bố người thay thế Mỹ Anh nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025. Theo đó, Nathalie Briones từ Chile sẽ đảm nhận cương vị này cho tới khi tìm được chủ nhân mới của Miss Earth Water 2026 tổ chức vào tháng 12 tới.

Hoa hậu thay thế Mỹ Anh. Ảnh: Miss Earth

"Nathalie sẽ tiếp tục ủng hộ tinh thần tình yêu trong hành động, truyền cảm hứng cho các cộng đồng bảo vệ nguồn nước quý giá của chúng ta và biến nhận thức về môi trường thành hành động có ý nghĩa.

Chúng tôi mong chờ được thấy Nathalie sử dụng tiếng nói, đam mê của mình để tạo ra sự khác biệt trong việc duy trì bền vững của nguồn nước", thông báo của tổ chức Hoa hậu trái đất.

Trịnh Mỹ Anh đoạt danh hiệu Miss Earth Water 2025 vào ngày 5/11/2025 tại Philippines. Nhiệm kỳ của cô chỉ kết thúc khi Miss Earth 2026 tìm được tân hoa hậu vào cuối năm nay.

Trịnh Mỹ Anh tại chung kết Miss Earth 2025. Ảnh: FBNV

Tại thời điểm Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra, Trịnh Mỹ Anh vẫn đang trong nhiệm kỳ Miss Earth Water 2025. Việc cô giành á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10 cũng đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ danh hiệu Miss Earth Water do vi phạm quy chế.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 đến từ Nghệ An. Cô cao 1,75m với số đo 3 vòng 80-62-91cm. Mỹ Anh từng là sinh viên ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Thương Mại.