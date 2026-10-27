Cảnh chật vật chờ hoa hồng từng khiến nhiều môi giới BĐS chùn bước. Tại hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes, môi giới chưa bán được nhà vẫn nhận lương cứng từ 7 đến 8,5 triệu đồng/tháng và không bị nợ hoa hồng khi có giao dịch thành công.

Nhờ đó, các “tân binh” có thể giảm bớt áp lực tài chính, an tâm học nghề và tự tin phát triển sự nghiệp dài lâu.

Hóa giải áp lực cơm áo bằng chế độ lương hiếm có

Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh và từng có nhiều năm gắn bó với công việc ổn định, chị Lê Thị Ánh Diệp quyết định đổi hướng sang nghề môi giới BĐS ở tuổi 36. Bước chân vào một thị trường hoàn toàn mới lạ, rào cản lớn nhất bủa vây chị không chỉ là kho kiến thức đồ sộ hay sự bỡ ngỡ khi tiếp cận tệp khách hàng cao cấp, mà chính là bài toán sinh tồn.

“Nỗi lo lớn nhất của người chuyển nghề ở độ tuổi đã có gia đình là chi phí sinh hoạt mỗi ngày. Những tháng đầu học việc chưa phát sinh giao dịch, nếu không có nguồn tích lũy đủ dày hoặc không có trợ lực tài chính kịp thời, áp lực cơm áo gạo tiền rất dễ bẻ gãy ý chí của người mới”, nữ môi giới thuộc đại lý Smart Property trải lòng.

Thực tế thị trường nhiều năm qua cho thấy, rào cản tài chính ngắn hạn là nguyên nhân hàng đầu khiến hàng loạt nhân sự chuyển nghề, từ dân văn phòng, mẹ bỉm sữa đến chuyên viên kinh doanh ô tô, bảo hiểm, tài chính, bỏ cuộc trước khi kịp hiểu sâu và thạo nghề môi giới BĐS.

Nhằm tháo gỡ nút thắt này, Vinhomes đã đồng hành cùng mạng lưới đại lý độc quyền triển khai chương trình trợ lực hiếm có trên thị trường: hỗ trợ chi phí hoạt động cho đại lý và chi trả lương cứng định kỳ từ 7 đến 8,5 triệu đồng/tháng cho môi giới cam kết độc quyền bán hàng Vinhomes.

Chế độ đãi ngộ này được duy trì trong 4 tháng. Sau thời gian đó, nếu chưa chốt được giao dịch, môi giới sẽ bước vào giai đoạn thử thách kéo dài 6 tháng. Quyền lợi lương cứng sẽ lập tức được khôi phục khi phát sinh giao dịch thành công.

Ước tính đang có khoảng 18.500 môi giới được hưởng chính sách này. Với chị Diệp, đây là những đãi ngộ vượt trội mà thời điểm vào nghề cách đây 5 năm, chị chưa từng có cơ hội nhận được.

Rẽ hướng công việc ở tuổi 36, chị Ánh Diệp từng bước vượt qua áp lực sinh kế ban đầu để xây dựng sự nghiệp vững chắc nhờ chọn đúng bệ phóng đại lý chuyên nghiệp.

Dưới góc nhìn quản trị nhân sự, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Vùng 17, Công ty Cổ phần Vinhomes nhìn nhận, khoản ngân sách này không đơn thuần là chi phí hỗ trợ, mà giống như chiếc “phao cứu sinh” thiết thực cho người mới. Mức hỗ trợ 7 đến 8,5 triệu đồng/tháng tương đương, thậm chí nhỉnh hơn thu nhập cố định của nhiều vị trí văn phòng phổ thông, giúp người chuyển ngành cởi bỏ áp lực về sinh hoạt phí.

Quan trọng hơn, khi được bảo đảm sinh kế tối thiểu, người môi giới có trọn vẹn thời gian và tâm trí để nghiền ngẫm bản đồ quy hoạch, nắm chắc cơ sở pháp lý dự án, thuộc tính sản phẩm và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp, hướng đến bảo vệ tối đa quyền lợi cho người mua nhà.

Điểm tựa gây dựng sự nghiệp lâu dài

Nếu chính sách lương cứng của Vinhomes là “tấm đệm” giải toả nỗi lo trước mắt, thì hệ thống hỗ trợ toàn diện từ các đại lý độc quyền F1 được xem là bệ phóng ảnh hưởng khả năng đi đường dài của người làm nghề.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ lăn lộn trên thương trường, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, chia sẻ: “14 năm trước, người làm môi giới phải đơn độc tự bơi đúng nghĩa. Chúng tôi phải tự bỏ tiền túi chạy quảng cáo, tự mò mẫm tìm nguồn khách và tự nếm trải vô số thất bại mà không có ai chỉ đường. Nhưng tại hệ sinh thái đại lý độc quyền Vinhomes hiện nay, thế hệ tân binh được hưởng sự tiếp sức đồng bộ chưa từng có”.

Tại các đại lý chiến lược, gánh nặng chi phí marketing tìm kiếm khách hàng - khoản chi từng “bào mòn” tài chính của tân binh - được san sẻ tối đa thông qua ngân sách quảng cáo số hóa tập trung và hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Quy trình đào tạo thực chiến giúp các tân binh nhanh chóng nắm vững dự án để tự tin tư vấn cho khách hàng

Bên cạnh đó, nguyên tắc đào tạo “cầm tay chỉ việc” và không giấu nghề trở thành cam kết cốt lõi. Người mới bước chân vào sàn được các Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng thực chiến đồng hành 1-1, hỗ trợ phân tích tâm lý khách hàng và cùng tháo gỡ vướng mắc trong từng thương vụ cụ thể.

Đội ngũ môi giới được hỗ trợ lớn từ quỹ dự án dài hạn từ 5 đến 10 năm của Vinhomes tại các đại đô thị trên toàn quốc. Cùng với tiến độ xây dựng ổn định và cơ sở pháp lý hoàn thiện, đội ngũ kinh doanh có thể chủ động về nguồn cung, đồng thời rút ngắn thời gian xác minh tính pháp lý của sản phẩm với khách hàng.

Theo đánh giá từ thị trường, Vinhomes duy trì quy trình chi trả hoa hồng đúng hạn và nhanh chóng. Cơ chế này giúp đội ngũ môi giới tối ưu hóa dòng tiền để tái đầu tư và ổn định thu nhập.

Bán hàng cho Vinhomes, môi giới có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị khi có thành tích đột phá.

Thị trường BĐS đang bước vào chu kỳ phục hồi và phát triển bền vững với những chuẩn mực khắt khe hơn. Nghề môi giới địa ốc hôm nay không còn là công việc thời vụ may nhờ rủi chịu, mà đã trở thành sự nghiệp có thể gắn bó 20-30 năm cho những ai làm nghề bằng năng lực thực chất và sự tử tế.

Thu Loan