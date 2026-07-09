Hiện nay, tình trạng trộm cắp điện vẫn xảy ra dưới nhiều hình thức và ngày càng tinh vi như: Câu móc trước công tơ, mổ cáp muller, đảo đầu dây nóng - nguội, tác động, can thiệp vào công tơ hoặc tác động làm sai lệch hệ thống đo đếm điện năng...
Trộm cắp điện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại tài sản của ngành Điện, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố điện lưới điện, ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng; mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn điện, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.
Tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện kiểm tra 1.307.779 lượt khách hàng dùng điện, phát hiện 56 vụ trộm cắp điện. Tuy đã giảm 34 vụ so với cùng kỳ 2025 (90 vụ), nhưng điện năng bồi thường do vi phạm trên 361.000 kWh, tăng so với cùng kỳ 20%; số tiền bồi thường do trộm cắp điện là 1,188 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 25%.
Trước thực trạng trên, EVNSPC khuyến cáo khách hàng sử dụng điện đúng mục đích, đúng quy định theo hợp đồng mua điện đã ký, không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi trộm cắp điện dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu câu móc điện trái phép, can thiệp công tơ hoặc sử dụng điện bất thường, khách hàng cần chủ động thông báo cho ngành Điện để được kiểm tra và xử lý kịp thời.
Đại diện EVNSPC nhấn mạnh, để ngăn chặn tình trạng trộm cắp điện, rất cần sự chung tay của khách hàng và toàn xã hội trong việc phát hiện, phản ánh và lên án các hành vi sử dụng điện trái phép. Khi phát hiện bất kỳ hành vi, vi phạm sử dụng điện, khách hàng liên hệ ngay đến tổng đài 19001006 - 19009000 của Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNSPC, hoặc đơn vị điện lực gần nhất để phản ánh thông tin và xử lý.
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Trích dẫn Điều 13, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện.
6. Phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức như sau:
a) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp dưới 1.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng.
9. Khi phát hiện hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ra một trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15 để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều này.
10. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, khoản 6, điểm a khoản 8 và khoản 9 Điều này.
11. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 và khoản 9 Điều này được xác định theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này. Người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước.
(Nguồn: EVNSPC)