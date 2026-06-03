Ngày 3/6, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết đang triển khai tái lập hệ thống chiếu sáng tại nút giao Quốc lộ 1A thuộc dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, sau khi xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị với quy mô lớn.

Hệ thống chiếu sáng tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1A bị trộm cáp. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, kết quả kiểm tra thực địa cho thấy hệ thống chiếu sáng tại khu vực nút giao Quốc lộ 1A (đoạn xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai) bị hư hỏng do mất cắp nhiều hạng mục. Trong đó, tổng chiều dài cáp bị lấy trộm là hơn 13km. Ngoài ra, nhiều ống luồn cáp cũng bị đào lên, phá hỏng, khiến toàn bộ hệ thống không thể đảm bảo vận hành.

Việc mất cắp không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, đặc biệt khu vực nút giao có mật độ phương tiện cao.

Theo kế hoạch, công tác huy động máy móc, nhân lực và vật tư đã được triển khai. Trong tháng 6, các đơn vị sẽ tiến hành thi công tái lập hạ tầng, kéo lại cáp điện, hoàn thiện hệ thống và sau đó đấu nối, chạy thử trước khi bàn giao.

Một trụ đèn chiếu sáng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị cắt trộm cáp. Ảnh: A.X

“Chi phí khắc phục thiệt hại do mất cắp sơ bộ ước tính khoảng 9 tỷ đồng”, đại diện chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chia sẻ.

Chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương và các bên liên quan phối hợp tăng cường quản lý, bảo vệ công trình, tránh tái diễn tình trạng mất cắp tài sản.