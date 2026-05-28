Ngày 28/5, Công an xã Ea Ning cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Y Jham K. (17 tuổi, trú tại xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy.

Y Jham K. nghe đọc lệnh bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 26/5, Công an xã Ea Ning tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường thuộc thôn 2A, bên cạnh có một chiếc xe máy bị ngã.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh và xác định người này là Y Jham K..

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng làm rõ chiếc xe máy tại hiện trường là của anh Nguyễn Văn L. (34 tuổi, trú tại xã Ea Ning) vừa bị mất trộm.

Tại cơ quan công an, Y Jham K. khai sau khi trộm được xe máy của anh L., trên đường điều khiển xe bỏ chạy do phanh gấp nên đã tự té ngã dẫn đến bất tỉnh.

Đấu tranh mở rộng, Y Jham K. khai nhận trước đó thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy tại xã Dang Kang và Ea Ning vào các ngày 17 và 18/5.

Cả 2 chiếc xe này đã bị Y Jham K. bỏ lại bên lề đường thuộc địa bàn xã Ea Ning do hết xăng.