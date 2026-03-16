Chiều 16/3, Công an xã Sông Hinh (Đắk Lắk) cho biết vẫn đang khẩn trương truy tìm người đàn ông đi vào một tiệm vàng trên địa bàn với nhiều biểu hiện lạ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 4/3, một người đàn ông che kín mặt, mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm gắn đèn pin, bước vào một tiệm vàng tại xã Sông Hinh. Lúc này, chủ tiệm vàng đang giao dịch với một khách hàng.

Khi vào bên trong, người đàn ông bất ngờ ném ba lô lên quầy, chỉ tay vào mặt chủ tiệm và có nhiều biểu hiện bất thường.

Xe máy tại hiện trường được xác định là của một người dân đi làm rẫy. Ảnh: SĐ

Do sợ hãi, người khách chạy vào trong nhà để trốn, còn nữ chủ tiệm tri hô cầu cứu. Thấy vậy, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sự việc không gây thiệt hại tài sản nhưng khiến người dân hoang mang. Công an xã Sông Hinh đã nhanh chóng phát đi thông báo đề nghị phối hợp để truy tìm đối tượng nói trên.

Đáng chú ý, qua xác minh, cơ quan công an đã xác định chiếc xe máy để lại tại hiện trường là của một người dân đi làm rẫy dựng ven đường và bị đối tượng lấy cắp trước đó.