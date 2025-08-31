Ngày 31/8, thông tin từ Công an xã Yên Mô (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và UBND xã Yên Mô khen thưởng đối với anh Tống Xuân Ái, Tổ bảo vệ An ninh cơ sở thôn Yên Thịnh về hành động dũng cảm cứu cháu bé khỏi đuối nước.

Trong 3 phút sinh tử anh Tống Xuân Ái cứu bé gái dưới ao nước sâu. Ảnh: CACC

Trước đó, vào chiều 27/8, khi anh Ái, tổ phó Tổ bảo vệ An ninh cơ sở thôn Yên Thịnh, vừa đi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả sau bão trở về nhà thì nghe một cháu nhỏ đi qua nhà nói chuyện có người đuối nước dưới ao.

Lập tức, anh Ái chạy ra thì phát hiện có bé gái đang chới với dưới ao cá nhà ông An Viết Hưng (SN 1963, trú thôn Yên Thịnh). Không suy nghĩ, anh Ái nhanh chóng lao xuống ao để cứu vớt cháu bé đưa lên bờ. Sau đó, anh Ái thực hiện các bước sơ cứu ban đầu, kịp thời giúp cháu bé qua cơn nguy kịch.

Tiếp đó, anh Ái cùng gia đình đưa cháu V.T.H. (SN 2017) đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe cháu H. đã ổn định và cháu đã xuất viện về nhà.

Bé gái được anh Ái cứu dưới ao sức khỏe ổn định và đã được về nhà. Ảnh: CACC

Chia sẻ với VietNamNet, anh Tống Xuân Ái cho biết: "Ngày hôm ấy, khi tôi vừa đi làm nhiệm vụ trở về nhà, trên người vẫn mặc quần áo an ninh cơ sở, thì một bé gái đi qua cổng nói ở ao có người chết đuối. Nghe tin, tôi lao ra khỏi nhà chạy ra ao thì thấy bé gái đã chìm hết người xuống, chỉ còn một ít tóc trên mặt nước.

Lao xuống ao tìm kiếm phải mất 3 phút lặn dưới nước tôi mới vớt và đưa được cháu lên bờ sơ cứu. Gặp ai trong trường hợp đó thì cũng làm như bản thân mình thôi, lúc ấy mình chỉ nghĩ làm cách nào nhanh nhất để cứu được bé lên bờ, tránh nguy hiểm đến tính mạng".

Cũng theo anh Ái, vào thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh đó chỉ có 4 đứa trẻ đang ở trên bờ ngồi chơi với nhau và ao nước cháu bé gặp nạn có nước sâu 4-5m.

Trước hành động dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm của anh Ái, gia đình cháu H. xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành gửi lời cảm ơn anh Ái đã kịp thời cứu giúp con của họ qua cơn nguy hiểm, trở về trong vòng tay của gia đình.