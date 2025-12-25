Trong hai ngày 25-26/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ về tuyên truyền giáo dục, củng cố, tăng cường tình hữu nghị cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Sơn La năm 2025.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong số khoảng 150 đại biểu tham dự hội nghị, có rất nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn các xã biên giới. Đây là lực lượng đặc biệt quan trọng trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng, chuyên gia về công tác dân tộc cho biết, vùng biên giới Việt Nam – Lào là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tỉnh Sơn La có đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Luông Pha Băng và Hủa Phăn (CHDCND Lào) dài 274,065 km. Nhiều năm qua, tình hình an ninh, chính trị của khu vực biên giới giữa Sơn La với Luông Pha Băng và Hủa Phăn được giữ gìn ổn định.

Các lực lượng chức năng của cả hai nước đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chủ trương của Nhà nước và các hiệp định biên giới, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới của nhân dân.

“Già làng, trưởng bản, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Đây là hạt nhân chính trị – xã hội ở cơ sở, giữ vai trò không thể thay thế trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, ổn định lâu dài”, ông Đinh Xuân Thắng nhấn mạnh.

Già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người được tin tưởng, kính trọng, có tiếng nói và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Thông qua họ, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được truyền tải một cách dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Thực tế thời gian qua, già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tích cực vận động các hộ gia đình dân tộc thiểu số tham gia các tổ tự quản đường biên, mốc giới, tổ an ninh thôn bản; kịp thời phát hiện, báo tin cho các cơ quan chức năng về những hành vi xâm phạm biên giới, vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng quan trọng trong việc đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biên giới; nâng cao “sức đề kháng” của cộng đồng trước âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại an ninh biên giới.

“Già làng, trưởng bản, người có uy tín đã tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu đúng về quan hệ Việt Nam – Lào, nói cho bà con hiểu Việt Nam – Lào là anh em, dạy con cháu tôn trọng, giúp đỡ nhân dân Lào. Qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Nguyễn Hùng Thiện, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La cũng nhận định, những năm qua, người có uy tín, già làng, trưởng bản đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương.

“Toàn tỉnh hiện có 2.188 người có uy tín. Tại Sơn La, người có uy tín luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu trong thực hiện và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu... Nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động, gương mẫu đi đầu của tỉnh đã được khen thưởng”, ông Thiện cho hay.

Các chuyên gia, nhà quản lý đều thống nhất nhận định, việc phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần quan trọng trong công tác giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, và xây dựng, củng cố tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào.

Kết thúc buổi tập huấn, những người có uy tín lại trở về với bản làng và tiếp tục làm những "nhịp cầu" bền bỉ, vun đắp tình đoàn kết Việt Nam – Lào bền chặt.