Cụ thể, ông Chae Sang Hyeop là trọng tài chính và ông Choi Cheol Jun (trọng tài VAR) điều hành trận Thể Công Viettel vs Ninh Bình, diễn ra vào lúc 19h15 ngày 3/5.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, một ê-kíp trọng tài Hàn Quốc được VPF mời làm nhiệm vụ tại V-League, sau trận Ninh Bình và CAHN ở vòng 16.

Trọng tài Chae Sang Hyeop (sinh năm 1989) là gương mặt đã dạn dày kinh nghiệm và quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Về cấp độ quốc tế, ông vừa bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup hồi cuối tháng 3, cũng như từng cầm còi trong trận CAHN thắng Tampines Rovers tại cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25.

Ở giải đấu quốc nội, ông từng làm trọng tài VAR trong trận CAHN vs Hà Nội FC ở vòng 24 V-League 2024/25. Với trọng tài Choi Cheol Jun, đây là trận đấu đầu tiên làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, ông từng được LĐBĐ Hàn Quốc giới thiệu cho trận CAHN gặp Ninh Bình ở vòng 16, nhưng sau đó kế hoạch có sự điều chỉnh.

Trên BXH, Thể Công Viettel đứng thứ 2 với 42 điểm, kém CAHN 9 điểm, trong khi Ninh Bình có 37 điểm đứng ở vị trí thứ 3. Cả hai đội trên lý thuyết đều còn cơ hội vô địch, nhưng rất khó.