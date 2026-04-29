Sáng 29/4, U17 Việt Nam có trận đấu tập nội bộ với đội trẻ Hà Nội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là bài kiểm tra chuyên môn cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi chốt danh sách chính thức tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Trận đấu tập được xem là cơ hội cho ban huấn luyện rà soát tổng thể lực lượng, đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng yêu cầu chiến thuật của từng vị trí. Sau trận đấu này, U17 Việt Nam với 23 cầu thủ lên đường sang Saudi Arabia vào rạng sáng 1/5.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho giải châu Á. Ảnh: VFF

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách với sự góp mặt của các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5 với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng. Đây không chỉ là sân chơi đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là vòng loại trực tiếp tranh vé tham dự U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup, bao gồm cả đội chủ nhà Qatar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup. Trong trường hợp đội chủ nhà Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.