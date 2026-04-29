Sau vòng 20 LPBank V-League, nếu như CAHN đang tiến dần tới ngôi vô địch thì ở phía cuối BXH, cuộc chiến trụ hạng ngày một "nóng" khi có tới ít nhất 7 đội có nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới.

Trong các đội "cầm đèn đỏ", PVF-CAND và SHB Đà Nẵng là nguy hiểm nhất, khi cùng có 13 điểm. Ở vòng 20, nếu PVF-CAND thúc thủ trước Thanh Hoá thì SHB Đà Nẵng có những nỗ lực tuyệt vời, cầm hoà 3-3 Thể Công Viettel.

Trận hoà này giúp đội bóng sông Hàn không chỉ đứng trên PVF-CAND (bằng điểm nhưng hơn về hiệu số), mà còn tạo nên tâm lý rất tích cực trong cuộc đua trụ hạng đầy khắc nghiệt ở những vòng đấu tới.

SHB Đà Nẵng có trận hòa quý giá ở vòng 20

Ở 6 trận còn lại của mùa giải, lịch thi đấu đang có lợi cho SHB Đà Nẵng, khi họ gặp Hà Nội FC (vòng 21, sân khách), Becamex TP.HCM (vòng 22, sân nhà), CA TP.HCM (vòng 23, sân khách), Hải Phòng (vòng 24, sân nhà), Hà Tĩnh (vòng 25, sân khách) và Thanh Hoá (vòng 26, sân nhà).

Trong các đối thủ trên, ngoài Hà Nội FC quyết vào top 3, các đội còn lại đều gần như hết mục tiêu. Điều này giúp SHB Đà Nẵng dễ thở hơn rất nhiều.

Với PVF-CAND, đội bóng này có những trận đấu được dự báo rất khó khăn, chẳng hạn như gặp các đội rất khát điểm để trụ hạng như HAGL (sân khách, vòng 22), SLNA (sân khách, vòng 26), hay hai đội có mục tiêu top 3 là Hà Nội FC (vòng 23, sân nhà), Thể Công Viettel (vòng 24, sân khách).

Tân binh PVF-CAND ở thế bất lợi. Ảnh: PVF

Ngoài PVF-CAND và SHB Đà Nẵng, HAGL (19 điểm, hạng 12), Becamex TP.HCM (20 điểm, hạng 11), Thanh Hoá (20 điểm, hạng 10), cũng chưa thể yên tâm, khi chỉ hơn đội cuối bảng 6-7 điểm, trong khi giải đấu còn 6 vòng đấu nữa.

Chỉ cần 1-2 lần sẩy chân, các đội bóng trên hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ", đồng nghĩa với việc nguy cơ xuống hạng rất lớn. Bởi vậy, giai đoạn nước rút sắp tới, hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và kịch tính, khi các đội đều làm hết khả năng để không phải xuống hạng Nhất mùa tới.