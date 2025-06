Chương trình nghệ thuật như một bản hùng ca nghệ thuật tái hiện một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam cùng hành trình chiến đấu và phụng sự của các thế hệ nhà báo.

Chương trình nghệ thuật gồm 4 chương: “Khởi đầu - Nền móng hàng trăm năm báo chí cách mạng Việt Nam”, “Sự khốc liệt của kháng chiến vệ quốc - Tận tâm, dâng hiến của Báo chí Cách mạng Việt Nam”, “Tri ân”, “Kỷ nguyên vươn mình - Thịnh vượng, hùng cường, Báo chí Cách mạng Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”, tái hiện dòng chảy lịch sử 100 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam từ buổi đầu dựng xây, vượt qua khói lửa chiến tranh đến bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên công nghệ số.

Chương trình do NSND Trần Bình làm Tổng đạo diễn. NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật. Với sự tham gia biểu diễn của: NSND Quốc Hưng, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Khánh Ngọc; các ca sĩ Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Viết Danh, Xuân Hảo, Thu Hằng, An Thu An, Duyên Quỳnh, Hải Anh, Phúc Đại; nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam, Đoàn múa và Hợp xướng Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Mốc son 100 năm báo chí cách mạng là điểm tựa để tiếp bước tới một hành trình mới sâu sắc, sáng tạo và đầy cảm hứng theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và cống hiến hơn".

Ca sĩ Trọng Tấn gây ấn tượng với khán giả khi hát đầy cảm xúc bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.

Ca khúc Tự hào nghề báo của tôi được trình diễn bởi NSƯT Việt Hoàn và Đoàn múa đương đại truyền tải nội dung về quá trình chiến đấu của các tờ báo cách mạng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Ngoài các tiết mục nhạc, tiết mục múa đương đại mang tên ''Lập trình'' diễn tả thời đại bùng nổ của báo chí đa phương tiện, điện tử, kỹ thuật số, ứng dụng các công nghệ cao nhưng cũng đồng thời cần phát hiện và loại bỏ "những vi rút độc hại" xâm nhập.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ nhà báo không quản ngại gian khó, thậm chí “đánh cược” cả tính mạng để bảo vệ sự thật và công lý; đồng thời, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về vai trò và sứ mệnh cao cả của người làm báo.