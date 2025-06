9h sáng tại văn phòng làm việc Báo Lao động (Hà Nội), ban biên tập và thư ký tòa soạn thực hiện kiểm tra lần cuối cho sản phẩm báo in chuẩn bị xuất bản vào ngày hôm sau.

Việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng số báo bao gồm nội dung, hình thức, số lượng trang, số màu... được lên kế hoạch đều đặn hàng tuần suốt nhiều năm qua.

Trước 20h, bản thiết kế được gửi tới xưởng in Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam (KCN Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm). Phòng chế bản là bộ phận đầu tiên tiếp nhận file in từ các báo.

Những trang báo đã được thiết kế hoàn chỉnh được chuyển thành phim in thông qua hệ thống CTP (Computer to Plate), sau đó in lên tấm bảng bằng nhôm có phủ lớp nhạy sáng.

Trong hình là bản in kẽm (phôi báo) khi đã được đi qua máy ghi và máy hiện. Sau quá trình này, những phần tử không cần thiết trên báo đã bị hủy, chỉ còn ảnh và chữ được giữ lại.

21h, máy in bắt đầu chạy sau khi các phôi báo được lắp đặt. Bộ phận máy in cuộn có tất cả 8 người, trong đó, có một kíp 3 người làm ban ngày chuyên vệ sinh và bảo dưỡng máy.

Còn kíp ban đêm có 5 người, cùng nhau làm việc tới khi in xong toàn bộ các số báo. Xưởng in này là nơi cho "ra lò" những sản phẩm báo in đến từ nhiều tòa soạn: Sức khỏe đời sống, Lao động...

Sản phẩm in ấn đầu tay ra lò, những công nhân thuộc bộ phận máy in cuộn trực tiếp kiểm tra in ấn, màu sắc để đảm bảo chất lượng cho tờ báo.

Ông Nguyễn Quang Toản (nhân viên bộ phận máy in cuộn) cho biết, tốc độ in ấn của máy móc rất nhanh. Bản in chạy theo dây chuyền, khi đó mỗi người trong xưởng đảm nhận một nhiệm vụ: kiểm tra màu, kiểm tra bố cục, người xếp báo, buộc báo...

"Với mỗi tòa soạn chúng tôi thường chỉ mất 30 phút - 1 tiếng để hoàn tất công đoạn in trên máy cuộn. Bởi vậy việc kiểm tra phải được thực hiện song song tránh xảy ra lỗi", ông Toản nói.

Sau khi hoàn tất công đoạn in ấn, các sản phẩm báo in được đưa lên xe tải, vận chuyển từ xưởng tới bưu cục.

0h tại bưu cục vận chuyển (đường Trần Quang Khải, quận Long Biên), hơn chục nhân viên ca đêm đang tất bật phân loại các đầu báo chuẩn bị gửi đi các tỉnh thành xa hoặc điểm in phát hành in ấn.

4h sáng tại Công ty Phát hành báo chí Trung ương (Đinh Lễ, Hoàn Kiếm), xe tải chở báo từ bưu cục vận chuyển đã tới. Nhân viên ca làm lập tức dỡ hàng, kiểm kê số lượng.

Ông Phạm Ngọc Hồi (nhân viên) cho biết, hôm nay điểm phát hành nhận tổng 91 kiện, tương đương khoảng 1.366kg, bao gồm nhiều đầu báo khác nhau: Pháp luật, Nhân dân, Lao động...

Các nhân viên bắt đầu phân loại báo, đóng gói thành các đơn hàng để kịp vận chuyển tới các điểm bán lẻ, văn phòng... vào sáng sớm. Khung cảnh la liệt các sản phẩm báo in nóng hổi được bày ngay tại vỉa hè của con phố Đinh Lễ là hình ảnh quen thuộc vài chục năm qua.

Số lượng báo được phân chia một cách khoa học theo đơn đặt hàng. Các công đoạn "đóng hàng" diễn ra thủ công nhưng chính xác đến kinh ngạc.

Bà Nguyễn Thị Lý làm công việc tại điểm phát hành báo đã được 13 năm kể lại vào thời kỳ báo in nở rộ. Có ngày một mình bà đóng gói 3.000 tờ rồi tự tay đưa tới các điểm bán lẻ.

"Gắn bó với công việc lâu năm nên bản thân tôi dành nhiều tình cảm cho nó, dù đã lớn tuổi nhưng giờ vẫn thích dậy sớm để đi đưa báo, có lẽ còn lâu mới bỏ được nghề", bà vui cười nói.

7h, khách quen lui tới liên tục tại sạp báo của bà Hà Oanh nằm trên phố Phan Huy Chú. Bởi bán hàng lâu năm, bà thuộc từng mặt khách, ai đọc đầu báo nào, bà đều rõ.

Chỉ cần thấy khách ghé sạp, bà liền nhanh nhẹn rút ngay tờ báo mang ra đưa. "Thời kỳ đỉnh cao của các sản phẩm in ấn, tôi làm việc không ngơi tay cả ngày.

Tới nay, dù lượng người đọc báo in giảm nhiều nhưng kỳ thực vẫn có những khách duy trì thói quen đọc báo hàng ngày, chục năm nay vẫn vậy. Thế nên tôi giữ sạp, buôn bán vì mình yêu quý cái nghề", bà chia sẻ.

Thức dậy sớm ra ven hồ Gươm tập thể dục và hóng gió, anh Hoàng Trọng Thứ cập nhật tin tức bằng việc đọc một đầu báo. "Tôi duy trì song song việc đọc báo in và báo điện tử. Về tốc độ, tin mới, tin nóng thì thông qua các trang báo mạng còn ở sản phẩm báo in tôi tìm kiếm những tác phẩm có nội dung phân tích sâu", vị độc giả chia sẻ.