Ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây tự đục vỡ xương khớp, gây thương tích giả nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn.

Cụ thể, thông qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ đối tượng Tạ Minh Châu (30 tuổi), nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng Tạ Minh Châu. Ảnh: Công an Phú Thọ

Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu cấu tạo xương, khớp cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản. Quy trình này bao gồm từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Đáng chú ý, Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê, sau đó dùng kim tiêm và búa tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo ra các vết nứt, vỡ xương giống tai nạn thật. Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả, như điện giật ngã hay trượt chân ngã suối, nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm.

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác, gồm Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích nhằm hưởng lợi bất chính.

Hiện trường khu vực các đối tượng tiến hành gây mê và can thiệp xương. Ảnh: Công an Phú Thọ

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… Trong đó, riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng.

ồng thời tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.