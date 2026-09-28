Trong ngày thi đấu 27/9 của Asiad 2026, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục không giành được tấm huy chương nào nên không cải thiện được thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương.

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 9 của Đại hội, đoàn TTVN tranh tài ở 7 môn. Tâm điểm của đoàn TTVN là màn tranh tài của các cô gái ở nội dung 4x100m tiếp sức (điền kinh). Bộ tứ Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ thi đấu ấn tượng khi cán đích thứ ba tại lượt chạy vòng loại với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết.

Ở môn bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh tạm xếp thứ 3 sau bắn chậm. Cô cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung bước vào phần thi súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh để xét thành tích tính huy chương.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).

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