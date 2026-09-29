Ngày thi đấu 29/9 hứa hẹn là một trong những ngày quan trọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, khi nhiều VĐV bước vào các nội dung quyết định với mục tiêu tranh chấp huy chương. Theo lịch thi đấu, đoàn Việt Nam góp mặt ở nhiều môn như bóng chuyền, bắn cung, cầu mây, bắn súng, điền kinh, kurash và thể thao điện tử.

Tâm điểm chú ý là môn cầu mây, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đôi nữ gặp Philippines lúc 7h00 (giờ Việt Nam), mang theo kỳ vọng giành huy chương vàng để "giải hạn" cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, lúc 8h00 là trận đấu của đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng bảng. Sau hai thất bại trước Ấn Độ và Qatar, đây là cơ hội cho tay đập Việt Nam tìm kiếm chiến thắng danh dự trước khi khép lại hành trình tại ASIAD 20.

Trong khi đó, điền kinh tiếp tục là điểm sáng với hai trận chung kết tiếp sức 4x400m nam và nữ lúc 19h05, 19h17 cùng sự góp mặt của nhiều VĐV chủ lực.

Ngoài ra, bắn súng với bộ ba Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, cùng các nội dung bắn cung, kurash và esports cũng được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam).

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