Sáng 29/9, 3 VĐV Khánh Ly, Hồng Liên và Thu Trang xuất sắc mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Asiad 2026 ở nội dung đôi nữ môn cầu mây.

Với thành tích này, các cô gái vàng của cầu mây Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng. Theo mức thưởng thành tích được quy định tại Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mỗi VĐV giành HCV Asiad được thưởng 280 triệu đồng.

Ngoài ra, các VĐV được nhận 200 triệu đồng thưởng nóng của đoàn TTVN tại Đại hội cũng như những phần thưởng bằng tiền, hiện vật khác từ liên đoàn, đơn vị chủ quản, địa phương và các nhà tài trợ.

Niềm vui vỡ oà sau khi giành HCV của tuyển cầu mây Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh

Đặc biệt, theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, VĐV giành HCV Asiad được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích tại Đại hội đến kỳ Đại hội tiếp theo. Nếu tạm tính một chu kỳ Asiad khoảng 4 năm, tương đương 48 tháng, mỗi VĐV có thể nhận khoảng 960 triệu đồng từ chế độ đãi ngộ đặc thù này.

Như vậy, mỗi VĐV giành HCV có thể được hưởng khoảng 1,24 tỉ đồng từ hai chính sách của Nhà nước. Với 3 VĐV, tổng giá trị hai chế độ trên là khoảng 3,72 tỉ đồng, nếu cùng được áp dụng đầy đủ trong khoảng 48 tháng.

Riêng với hai VĐV thuộc biên chế Hà Nội là Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, còn được hưởng thêm chính sách của Thủ đô. Theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, mức thưởng dành cho VĐV Hà Nội giành HCV Asiad là 140 triệu đồng/huy chương. Như vậy, Thu Trang và Khánh Ly mỗi người được nhận thêm 140 triệu đồng tiền thưởng từ đơn vị chủ quản của mình.

Các VĐV cầu mây Việt Nam nhận thưởng nóng và chế độ rất lớn. Ảnh: Tam Ninh

Chưa hết, theo chính sách của Hà Nội, VĐV giành HCV Asiad được hưởng mức đãi ngộ 33,5 triệu đồng/người/tháng theo chu kỳ Đại hội. Nếu tính trong khoảng 48 tháng, riêng chế độ này tương đương khoảng 1,608 tỉ đồng cho mỗi VĐV Hà Nội giành HCV Asiad.

HLV Hoàng Thị Thái Xuân, một trong những HLV của tuyển cầu mây nữ Việt Nam và thuộc Thể thao Hà Nội, cũng được hưởng chế độ bằng 50% của VĐV, theo quy định dành cho HLV có VĐV đạt thành tích cao. Tính tổng số tiền thưởng cùng các chế độ đãi ngộ đặc thủ, 3 VĐV cầu mây Việt Nam vừa giành HCV Asiad có thể nhận số tiền rất lớn, lên tới hơn 7 tỉ đồng.