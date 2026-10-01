Trực tiếp ASIAD 2026 - Cập nhật liên tục các môn thi đấu tại ASIAD 20, đặc biệt là những nội dung có sự góp mặt của VĐV Việt Nam diễn ra trong hôm nay, ngày 1/10.
Bước vào những ngày thi đấu sau cùng của ASIAD 20, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có nhiều VĐV tranh tài ở các môn quan trọng với mục tiêu tìm kiếm thêm huy chương. Ngày 1/10 hứa hẹn là thời điểm các niềm hy vọng như bắn cung, bắn súng và Esports có thể tạo nên những dấu ấn mới.
Ở môn bắn cung, sự chú ý hướng về Đặng Công Đức tại nội dung cung 3 dây nam. Cung thủ Việt Nam bước vào vòng tứ kết lúc 13h34, sau đó các trận bán kết, tranh HCĐ và chung kết diễn ra trong buổi chiều cùng ngày. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới thành tích cao ở một nội dung giàu tính cạnh tranh.
Môn bắn súng cũng được kỳ vọng khi Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam vào lúc 9h40. Nếu vượt qua vòng loại, các xạ thủ sẽ bước vào chung kết lúc 15h30.
Đáng chú ý, Esports tiếp tục mang đến niềm hy vọng khi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại bán kết lúc 9h00. Đây là trận đấu quan trọng trên hành trình tranh huy chương của các tuyển thủ Việt Nam.
Ngoài những nội dung trên, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở cầu mây, golf, jujitsu, taekwondo và vật. Với sự góp mặt ở nhiều môn thi đấu, ngày 1/10 được xem là một trong những ngày bản lề để đoàn Việt Nam cải thiện thành tích tại ASIAD 20.
Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing, 75kg nữ).
01/10/2026 | 07:02
Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 01/10