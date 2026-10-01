Bước vào những ngày thi đấu sau cùng của ASIAD 20, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có nhiều VĐV tranh tài ở các môn quan trọng với mục tiêu tìm kiếm thêm huy chương. Ngày 1/10 hứa hẹn là thời điểm các niềm hy vọng như bắn cung, bắn súng và Esports có thể tạo nên những dấu ấn mới.

Ở môn bắn cung, sự chú ý hướng về Đặng Công Đức tại nội dung cung 3 dây nam. Cung thủ Việt Nam bước vào vòng tứ kết lúc 13h34, sau đó các trận bán kết, tranh HCĐ và chung kết diễn ra trong buổi chiều cùng ngày. Đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới thành tích cao ở một nội dung giàu tính cạnh tranh.

Môn bắn súng cũng được kỳ vọng khi Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam vào lúc 9h40. Nếu vượt qua vòng loại, các xạ thủ sẽ bước vào chung kết lúc 15h30.

Đáng chú ý, Esports tiếp tục mang đến niềm hy vọng khi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại bán kết lúc 9h00. Đây là trận đấu quan trọng trên hành trình tranh huy chương của các tuyển thủ Việt Nam.

Ngoài những nội dung trên, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở cầu mây, golf, jujitsu, taekwondo và vật. Với sự góp mặt ở nhiều môn thi đấu, ngày 1/10 được xem là một trong những ngày bản lề để đoàn Việt Nam cải thiện thành tích tại ASIAD 20.