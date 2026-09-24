Rowing giành HCĐ thứ 3 trong ngày. Ở chung kết nội dung Thuyền đôi nữ một mái chèo, bộ đôi Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ xếp thứ ba sau 2.000 mét.

Hảo và Huệ có phần duối sức so với các đối thủ Trung Quốc và Uzbekistan, dù có thời điểm hai cô vươn lên dẫn đầu.