Môn bóng chuyền nam ASIAD 20 quy tụ 16 đội tuyển mạnh của châu Á, được chia thành 4 bảng đấu. Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc), một bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 20 bằng trận đấu gặp Ấn Độ vào ngày 27/9. Sau đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Qatar ngày 28/9 và Hong Kong (Trung Quốc) ngày 29/9 để hoàn tất vòng bảng.

Kết quả ở giai đoạn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thứ hạng và cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự ổn định, đặc biệt trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sau vòng bảng, các trận tứ kết sẽ diễn ra ngày 1/10, bán kết tổ chức ngày 2/10. Hai trận tranh huy chương đồng và vàng sẽ khép lại nội dung bóng chuyền nam vào ngày 3/10, với trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 17h20 (giờ Việt Nam).

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam Ấn Độ

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