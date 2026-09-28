Sau thất bại trước Ấn Độ trong trận ra quân, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với Qatar tại bảng C ASIAD 20 với quyết tâm giành kết quả tích cực. Đây được xem là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Federico Rampazzo cải thiện vị trí và nuôi hy vọng tiến sâu.

Qatar là đối thủ không dễ chơi khi sở hữu thể hình tốt, khả năng tấn công mạnh ở hai biên cùng lối chơi giàu sức mạnh. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có những điểm sáng khi sở hữu khả năng phòng thủ linh hoạt, tốc độ trong các pha phối hợp và sự cơ động của các chủ công.

Để tạo bất ngờ trước Qatar, ĐV Việt Nam cần hạn chế tối đa những sai sót trong khâu phát bóng, cải thiện hiệu quả tấn công và duy trì sự tập trung ở những thời điểm quyết định. Một chiến thắng sẽ giúp các tay đập Việt Nam lấy lại sự tự tin trước trận đấu cuối vòng bảng gặp Hong Kong (Trung Quốc).

Cuộc đối đầu với Qatar hứa hẹn là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam khẳng định sự tiến bộ tại sân chơi Á vận hội.

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam Qatar

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng Asiad 20...