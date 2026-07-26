Chặng thứ hai của SEA V.Cup 2026 tại Indonesia sẽ khép lại vào ngày 26/7 với trận chung kết đầy được chờ đợi giữa ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan. Đây là lần tái ngộ thứ tư giữa hai đội tại giải, sau ba lần chạm trán trước đó Việt Nam đều chịu thất bại. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h00, hứa hẹn một cuộc so tài căng thẳng giữa hai HLV và đội hình chất lượng của cả hai bên.

Sau chiến thắng ở bán kết, các cầu thủ Việt Nam như Ngọc Thuân, Văn Phương, Duy Tuyến, Văn Tiên, Văn Duy… đang giữ được sự hưng phấn cao. Ngược lại, Thái Lan vẫn dựa vào mũi đánh chủ lực Napadet để duy trì phong độ ổn định.

Trước khi trận chung kết diễn ra, vào lúc 15h30 cùng ngày sẽ là trận tranh hạng ba giữa Indonesia và Campuchia.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Việt Nam hướng tới kết quả tích cực nhằm lần đầu tiên giành chức vô địch SEA V.Cup 2026.

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam Thái Lan

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