Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào Bảng D cùng các đội Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Qatar. Bảng A có Nhật Bản (chủ nhà), Indonesia, Nepal. Bảng B có các đội Trung Quốc (đương kim vô địch), Kazakhstan, Philippines. Bảng C gồm: Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) Kyrgyzstan, Mông Cổ.

Trong các đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại bảng D, Hàn Quốc được đánh giá mạnh nhất. Tại Asiad 19 (2023), Thanh Thúy và các đồng đội bất ngờ đánh bại Hàn Quốc 3-2 để vào bán kết. Tuy nhiên trong lần gặp gần nhất tại AVC Cup 2026, các cô gái Việt Nam để thua 0-3 trước đội bóng xứ Kim chi.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định đối thủ ở Asiad 2026.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà của Asiad 20 có 14 đội đăng ký tham dự, thi đấu từ ngày 16/9 đến ngày 22/9. Mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là giữ vị trí hạng tư như kỳ Asiad trước.

Trong khi đó, tại môn bóng chuyền nam trong nhà, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vào Bảng C cùng đội Qatar, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc). Bảng A có Nhật Bản (chủ nhà), Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Bảng B gồm đội Iran, Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan. Bảng D gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines.

Môn bóng chuyền nam trong nhà có 16 đội tham dự, diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10.