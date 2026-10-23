Al Nassr hướng tới chiến thắng khi làm khách trước Al Faisaly lúc 20h30 ngày 23/10, thuộc vòng 11 Saudi Pro League 2026/27.

Đội bóng của Cristiano Ronaldo vừa đánh bại Neom 1-0 nhờ pha lập công của Joao Felix. Tuy nhiên, hàng công vẫn cần cải thiện hiệu quả dứt điểm, đặc biệt khi Ronaldo vừa đá hỏng phạt đền.

Trong khi đó, Al Faisaly đứng thứ 15 với 6 điểm sau 8 trận. Dù vừa thắng Al Kholood 3-2 và hòa Al Shabab 2-2, đội chủ nhà vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Sở hữu Ronaldo, Sadio Mane, Kingsley Coman và Joao Felix, Al Nassr có lực lượng vượt trội. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng.

Đội hình dự kiến Al Faisaly vs Al Nassr

Al Faisaly (3-4-3): Pacheco; Subayt, Seck, Girotto; Barnawi, Flavio, Al Morgen, Al Shanqiti; Al Bishi, Mendy, Seoane

Al Nassr (4-2-3-1): Bento; Al-Ghannam, Simakan, Martínez, Boushal; Al-Khaibari, Samú Costa; Coman, João Félix, Mané; Ronaldo.

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