Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Hull City: Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Gourna; Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie, Cho.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 10
|07/11/2026 03:00:00
|Everton - Coventry
|07/11/2026 19:30:00
|Leeds - Tottenham
|07/11/2026 22:00:00
|Fulham - Newcastle
|07/11/2026 22:00:00
|Arsenal - Hull City
|08/11/2026 00:30:00
|Nottingham Forest - Manchester City
|08/11/2026 21:00:00
|Sunderland - Chelsea
|08/11/2026 21:00:00
|Brighton - Brentford
|08/11/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|08/11/2026 21:00:00
|Ipswich - Bournemouth
|08/11/2026 23:30:00
|Manchester United - Aston Villa
21h
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: William Sabiba, Konsa và Saka vắng mặt vì chấn thương. Max Dowman bị treo giò.
Hull City: Eliot Matazo, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath, Ilyas Ansah, Darko Gyabi và Charlie Hughes chấn thương. Matt Crooks bị treo giò.