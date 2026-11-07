Đội hình ra sân

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Hull City: Tzolakis; Coyle, Egan, Mendy, Ajayi, Gourna; Slater, Iroegbunam, Stroud; McBurnie, Cho.

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Lịch thi đấu
Vòng 10
07/11/2026 03:00:00 Everton - Coventry
07/11/2026 19:30:00 Leeds - Tottenham
07/11/2026 22:00:00 Fulham - Newcastle
07/11/2026 22:00:00 Arsenal - Hull City
08/11/2026 00:30:00 Nottingham Forest - Manchester City
08/11/2026 21:00:00 Sunderland - Chelsea
08/11/2026 21:00:00 Brighton - Brentford
08/11/2026 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
08/11/2026 21:00:00 Ipswich - Bournemouth
08/11/2026 23:30:00 Manchester United - Aston Villa
07/11/2026 | 21:16

21h

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Đội hình ra sân Arsenal vs Hull City
Thu gọn
07/11/2026 | 02:03

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: William Sabiba, Konsa và Saka vắng mặt vì chấn thương. Max Dowman bị treo giò.

Hull City: Eliot Matazo, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath, Ilyas Ansah, Darko Gyabi  và Charlie Hughes chấn thương. Matt Crooks bị treo giò.

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Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: Tod
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