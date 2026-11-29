Đội hình dự kiến
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.
Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, O'Reilly; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 12
|29/11/2026 19:00:00
|Everton - Liverpool
|29/11/2026 21:05:00
|Fulham - Bournemouth
|29/11/2026 21:05:00
|Sunderland - Tottenham
|29/11/2026 21:05:00
|Brighton - Newcastle
|29/11/2026 21:05:00
|Crystal Palace - Hull City
|29/11/2026 23:30:00
|Arsenal - Manchester City
29/11/2026 | 14:21
21h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Martin Zubimendi và Bukayo Saka chấn thương. David Raya có thể ra sân.
Man City: Antoine Semenyo là trường hợp vắng mặt duy nhất.
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