Đội hình dự kiến
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze.
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes.
|Lịch thi đấu
|Vòng 34
|25/04/2026 18:30:00
|Fulham - Aston Villa
|25/04/2026 21:00:00
|Liverpool - Crystal Palace
|25/04/2026 21:00:00
|West Ham - Everton
|25/04/2026 21:00:00
|Wolves - Tottenham
|25/04/2026 23:30:00
|Arsenal - Newcastle
|28/04/2026 02:00:00
|Manchester United - Brentford
25/04/2026 | 08:47
21h30
Thông tin lực lượng
Arsenal: Bukayo Saka, Odegaard, Mikel Merino, Calafiori và Timber vắng mặt vì chấn thương.
Newcastle: Livramento, Anthony Gordon, Emil Krafth, Fabian Schar chấn thương. Joelinton bị treo giò.
