- Bỉ chỉ thua 1 trong 6 lần đối đầu các đại diện châu Phi tại World Cup (thắng 3, hòa 2), đó là thất bại 0-2 trước Maroc ở vòng bảng World Cup 2022. Đáng chú ý, cả 6 trận đấu nói trên đều diễn ra ở vòng bảng, chưa từng có màn so tài nào tại vòng loại trực tiếp.

- Senegal đã thua cả 4 trận gần nhất trước các đội tuyển châu Âu ở World Cup, đều diễn ra trong hai kỳ gần đây: trước Hà Lan và Anh tại World Cup 2022, cùng Pháp và Na Uy tại World Cup 2026. Trước chuỗi trận này, họ chỉ thua 1 trong 5 lần đầu gặp các đại diện châu Âu tại World Cup (thắng 3, hòa 1).

- Senegal hướng đến chiến thắng thứ hai trong lịch sử ở vòng loại trực tiếp World Cup. Sau khi đánh bại Thụy Điển 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2002, họ đã thua hai trận knock-out tiếp theo mà không ghi được bàn nào: 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết năm 2002 và 0-3 trước Anh ở vòng 16 đội năm 2022.

- Bỉ là đội tuyển đầu tiên đứng đầu bảng tại World Cup dù không thắng hai trận mở màn kể từ Mỹ năm 2010, đồng thời là đội châu Âu đầu tiên làm được điều này kể từ tuyển Anh năm 1990. Chiến thắng 5-1 trước New Zealand ở lượt cuối cũng là trận thắng đậm nhất lịch sử của Bỉ tại World Cup. Riêng trong trận đấu đó, họ ghi 5 bàn, nhiều hơn tổng số bàn thắng ở 7 trận World Cup trước đó cộng lại (4 bàn).

- Ba trận của Senegal tại World Cup 2026 đã chứng kiến tổng cộng 14 bàn thắng (ghi 8, thủng lưới 6). Chỉ các trận đấu của Na Uy có nhiều bàn thắng hơn ở vòng bảng, với tổng cộng 15 pha lập công.

- Ismaila Sarr đã tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng tại World Cup 2026 (3 bàn, 1 kiến tạo). Chưa cầu thủ Senegal nào từng có thành tích tốt hơn trong một kỳ World Cup, cân bằng kỷ lục 4 lần góp dấu giày vào bàn thắng của Henri Camara tại World Cup 2002.

- Với 6 bàn thắng và 8 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (6 bàn, 2 kiến tạo), Romelu Lukaku đang giữ kỷ lục về số bàn thắng cũng như số lần góp công vào bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Bỉ trong lịch sử World Cup (thống kê từ năm 1966). Sau khi vào sân từ ghế dự bị, anh ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo trước New Zealand ở lượt cuối. Lukaku cũng có cơ hội ghi bàn ở hai trận World Cup liên tiếp lần thứ hai trong sự nghiệp, sau chuỗi trận trước Panama và Tunisia tại World Cup 2018.

- Idrissa Gueye là cầu thủ Senegal thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến (line-breaking passes) nhất ở vòng bảng World Cup 2026 với 39 lần. Anh cũng từng dẫn đầu chỉ số này tại giải vô địch châu Phi với 100 đường chuyền xuyên tuyến, nhiều nhất giải đấu.

- Leandro Trossard đã tạo ra 13 cơ hội ghi bàn tại World Cup 2026, nhiều nhất đối với một cầu thủ trong vòng bảng kể từ năm 2014, khi Miralem Pjanic cũng tạo ra 13 cơ hội cho Bosnia. Đáng chú ý, cả 13 cơ hội của Trossard đều đến từ các tình huống bóng sống, thành tích cao nhất ở một vòng bảng World Cup kể từ khi một cầu thủ Bỉ khác là Enzo Scifo tạo ra 15 cơ hội tại World Cup 1994.