- Brazil và Maroc sẽ gặp nhau lần thứ hai trong lịch sử các kỳ World Cup. Lần đối đầu trước diễn ra ở vòng bảng World Cup 1998, khi Brazil thắng 3-0. Trong trận đấu đó, Ronaldo và Rivaldo ghi những bàn thắng đầu tiên của họ tại một kỳ World Cup.

- Sau cuộc chạm trán ở World Cup 1998, hai đội chỉ gặp nhau thêm một lần nữa, trong trận giao hữu diễn ra tại Tunisia vào tháng 3/2023. Maroc giành chiến thắng 2-1.

- Brazil đã thắng 7 trong 8 trận World Cup gặp các đại diện châu Phi. Ngoại lệ duy nhất là thất bại 0-1 trước Cameroon tại World Cup 2022. Đây cũng là trận đấu duy nhất ở vòng bảng World Cup 2026 có sự góp mặt của hai đội đang nằm trong top 10 bảng xếp hạng FIFA (Brazil hạng 6, Maroc hạng 7).

- Brazil là đội tuyển duy nhất tham dự đầy đủ cả 23 kỳ World Cup kể từ năm 1930. Selecaoo cũng là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 5 chức vô địch, đồng thời sở hữu tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử World Cup: 67% (76 trận thắng sau 114 trận).

- Lần gần nhất Brazil vô địch World Cup là năm 2002. Kể từ đó, họ đã trải qua 5 kỳ World Cup liên tiếp không thể đăng quang, cân bằng chuỗi dài nhất trong lịch sử đội tuyển. Trước đó, Brazil từng có những giai đoạn tương tự từ 1930 đến 1954 và từ 1974 đến 1990.

- Brazil đứng đầu bảng đấu ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 1982. Ngoài ra, đội bóng áo vàng-xanh bất bại trong 20 trận ra quân gần nhất tại World Cup (thắng 17, hòa 3). Thất bại gần nhất ở trận mở màn là trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-3 vào năm 1934.

- Vị trí thứ 5 và hiệu suất ghi trung bình 1,3 bàn/trận tại vòng loại World Cup 2026 là thành tích kém nhất của Brazil kể từ khi thể thức vòng loại hiện tại được áp dụng cách đây khoảng 30 năm.

- Maroc tham dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp góp mặt. Đây là chuỗi tham dự World Cup dài nhất của đội tuyển này, đồng thời là chuỗi hiện tại dài nhất trong số các đại diện châu Phi, ngang bằng với Senegal và Tunisia. Tuy nhiên, Maroc chưa từng thắng trận mở màn World Cup nào (hòa 3, thua 3).

- Maroc là đội tuyển duy nhất thuộc khu vực CAF toàn thắng vòng loại World Cup 2026, giành chiến thắng cả 8 trận đã đấu.

- Hạng tư tại World Cup 2022 là thành tích tốt nhất trong lịch sử của một đội tuyển châu Phi tại World Cup. Ở giải đấu đó, Maroc giữ sạch lưới 4 trận, nhiều hơn tổng số trận sạch lưới mà họ có được trong 16 trận World Cup trước đó (3 trận).

- Brahim Diaz và Ayoub El Kaabi ghi 8 trong tổng số 9 bàn thắng của Maroc tại Cúp bóng đá châu Phi 2025. Diaz là Vua phá lưới giải đấu với 5 bàn, còn El Kaabi đóng góp 3 bàn.

- Raphinha là cầu thủ tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất của Brazil tại vòng loại World Cup 2026 với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo. Ở World Cup 2022, anh là cầu thủ có nhiều cú sút trúng đích nhất mà không ghi được bàn nào (6 lần đưa bóng đi trúng khung thành nhưng không có bàn thắng).

- Carlo Ancelotti sẽ có kỳ World Cup đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Brazil. Ông cũng là HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Selecao tại một kỳ World Cup. Nếu đưa Brazil lên ngôi vô địch, Ancelotti sẽ trở thành HLV thứ ba trong lịch sử giành được cả World Cup lẫn Champions League/Cúp C1 châu Âu, sau Marcello Lippi và Vicente del Bosque.