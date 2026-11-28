CA TPHCM đang có phong độ thiếu ổn định. Thất bại 1-2 trước Hà Tĩnh ở vòng 8 cho thấy thầy trò HLV Arthur Diles đang gặp phải không ít vấn đề. Đáng chú ý, đây là thất bại thứ ba liên tiếp của CA TPHCM tại V-League mùa này, sau những trận thua trước CAHN (1-2) và SHB Đà Nẵng (0-1).
Tiếp đón HAGL chính là cơ hội không thể tốt hơn để Tiến Linh và các đồng đội giành chiến thắng. Đội bóng phố Núi vừa nhận thất bại 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 8. Trước đó, họ từng tạo ra bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku, nhưng chiến thắng ấy chưa thể trở thành cú hích với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Sau 8 vòng đấu, họ đang đứng thứ 13 trên BXH.
Xét về tương quan lực lượng, CA TPHCM được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Arthur Diles hướng đến chiến thắng. Đây có thể là trận đấu mà CA TPHCM kiểm soát bóng nhiều hơn, còn HAGL chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công nhằm hướng tới mục tiêu có điểm.
Đội hình dự kiến:
CA TP.HCM: Lê Giang, Nhật Minh, Quang Kiệt, Phi Hoàng, Hoàng Phúc, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Narvaez, Tiến Linh, Aldiar.
HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Bassilio Cesar, Robson Alves, Anh Tài, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên, Jacintho Lucas, Gia Bảo, Luann Augusto.
* Tiếp tục cập nhật...
17h22
5 trận gần nhất tại LPBank V-League, HAGL để thua tới 4 trận và chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. 3 lần gần nhất đối mặt CA TPHCM , HAGL thua cả 3.
17h20
HAGL có hàng thủ kém nhất giải với 17 bàn thua qua 8 vòng. Họ đang nằm ở vị trí áp chót, bằng điểm với Thể Công Viettel và chỉ xếp trên đội cuối bảng Đồng Nai 2 điểm.
17h15
CA TPHCM trải qua 3 vòng toàn thua. Chuỗi trận sa sút ấy khiến họ mới chỉ có được 10 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 9 trên BXH.
17h10
CA TPHCM khởi đầu mùa giải 2026/27 với không ít kỳ vọng nhờ lực lượng được đầu tư và sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ. Tuy nhiên, những gì đội bóng này thể hiện trong thời gian gần đây chưa đáp ứng được mong đợi.
17h05
Đội hình xuất phát HAGL:
17h00
Đội hình xuất phát CLB CA TPHCM: