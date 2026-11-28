Lịch thi đấu bóng đá V-League 2026/27 - VietNamNet cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 9 LPBank V-League 1 mùa giải 2026/2027 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2026/27 mới nhất
Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Quang Hải cùng các ngôi sao của CAHN có một trận thi đấu dưới sức trong trận hòa không bàn thắng trước Nam Định, lượt 9 LPBank V-League 2026/27.
SLNA tiếp tục thành tích bất bại khi hạ Ninh Bình 1-0 ở vòng 9, qua đó vượt qua chính đối thủ giành ngôi nhì bảng LPBank V-League 2026/27.
Tương lai phía trước của U17 Việt Nam được quan tâm sau hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026, trong sự tự hào của HLV Cristiano Roland về học trò cho khởi đầu mới.
U17 Việt Nam rời FIFA U17 World Cup 2026 với 1 điểm, 5 bàn thắng và đặc biệt là sự tự tin để làm những điều khó trên sân.