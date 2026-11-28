Quang Hải cùng các ngôi sao của CAHN có một trận thi đấu dưới sức trong trận hòa không bàn thắng trước Nam Định, lượt 9 LPBank V-League 2026/27.
Lịch thi đấu vòng 10 V-League 1 2026/27
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SLNA tiếp tục thành tích bất bại khi hạ Ninh Bình 1-0 ở vòng 9, qua đó vượt qua chính đối thủ giành ngôi nhì bảng LPBank V-League 2026/27.
Tương lai phía trước của U17 Việt Nam được quan tâm sau hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026, trong sự tự hào của HLV Cristiano Roland về học trò cho khởi đầu mới.
Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 - Cập nhật liên tục và chính xác bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 tại VCK U17 World Cup được tổ chức tại Qatar, từ ngày 19/11 đến 13/12/2026.
U17 Việt Nam rời FIFA U17 World Cup 2026 với 1 điểm, 5 bàn thắng và đặc biệt là sự tự tin để làm những điều khó trên sân.