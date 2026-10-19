Trận đấu giữa CA TPHCM và Thể Công Viettel hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao ở vòng 4 V-League 2026/27. Cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên BXH, đồng thời tiếp tục cuộc đua vô địch.
Trước vòng đấu này, CA TPHCM có 4 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần. Thể Công Viettel có 3 điểm, ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua. Đây là thành tích chưa tương xứng với sự đầu tư mạnh của hai đội ở mùa giải năm nay.
Trên sân nhà, CA TP.HCM có thể chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trong khi đó, Thể Công Viettel thận trọng hơn, nhưng cũng không phải e ngại đối thủ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel vẫn là một tập thể mạnh, có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Một chiến thắng trước đối thủ khó chơi CA TPHCM sẽ giúp Khuất Văn Khang và các đồng đội trở lại cuộc đua và tự tin vượt qua từng thử thách.
Đội hình xuất phát:
CA TPHCM: Lê Giang Patrik, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Caputa, Quốc Cường, Leonardo, Olaha Mạnh Đức, Đức Phú, Tiến Linh
Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Văn Tú, Lucas Alves, Văn Khang, Việt Hưng, Ribamar, Hoàng Minh
* Tiếp tục cập nhật...
17h30
Bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến Thể Công Viettel toàn hòa và thua. Trong khi đó, CA TPHCM không thắng trong 3 trận đã qua.
17h20
Thể Công Viettel đang chịu áp lực phải cải thiện thành tích. Sau chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở vòng mở màn, đội bóng áo lính lần lượt thất bại trước CAHN và Hà Tĩnh, trong đó trận thua 1-3 trước đội bóng núi Hồng bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự. Tại đấu trường Cúp C2 châu Á, đội bóng này cũng nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung (Indonesia) ngày 14/10.
17h15
Trên sân nhà, CA TPHCM bước vào vòng 4 với mục tiêu giành kết quả tích cực sau trận hòa 1-1 trước SLNA ở vòng đấu gần nhất. Dù có một điểm trên sân khách, Tiến Linh và các đồng đội vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn duy trì sự ổn định ở giải đấu.
17h03
Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel:
17h00
Đội hình xuất phát của CA TPHCM: