Trận đấu giữa CA TPHCM và Thể Công Viettel hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao ở vòng 4 V-League 2026/27. Cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên BXH, đồng thời tiếp tục cuộc đua vô địch.

Trước vòng đấu này, CA TPHCM có 4 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần. Thể Công Viettel có 3 điểm, ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua. Đây là thành tích chưa tương xứng với sự đầu tư mạnh của hai đội ở mùa giải năm nay.

Trên sân nhà, CA TP.HCM có thể chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trong khi đó, Thể Công Viettel thận trọng hơn, nhưng cũng không phải e ngại đối thủ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Thể Công Viettel vẫn là một tập thể mạnh, có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Một chiến thắng trước đối thủ khó chơi CA TPHCM sẽ giúp Khuất Văn Khang và các đồng đội trở lại cuộc đua và tự tin vượt qua từng thử thách.

Đội hình xuất phát:

CA TPHCM: Lê Giang Patrik, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Caputa, Quốc Cường, Leonardo, Olaha Mạnh Đức, Đức Phú, Tiến Linh

Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Văn Tú, Lucas Alves, Văn Khang, Việt Hưng, Ribamar, Hoàng Minh

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