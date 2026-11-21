Đội hình ra sân
Chelsea (4-3-2-1): Martinez; Aechempong, Fofana, Colwill, Chavarría; Caicedo, Lavia, Estevao; Palmer, Rogers; Emegha.
Leeds (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Longstaff, Okafor; Calvert-Lewin.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 11
|21/11/2026 19:30:00
|Manchester City - Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa - Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea - Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry - Crystal Palace
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham - Ipswich
|22/11/2026 00:30:00
|Newcastle - Arsenal
|22/11/2026 21:00:00
|Hull City - Brighton
|22/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester United
|24/11/2026 03:00:00
|Brentford - Everton
21h
20h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Reece James, João Pedro, Jamie Gittens, Maxence Lacroix và Jorrel Hato vắng mặt vì chấn thương.
Leeds: Mateo Joseph và Anton Stach chấn thương.