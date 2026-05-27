Đội hình dự kiến

Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

27/05/2026 | 13:49

22h35

Toàn đội Rayo Vallecano sẵn sàng cho trận chung kết - Ảnh: R.V
27/05/2026 | 13:48

22h30

Dàn sao Crystal Palace đáp chuyến bay đến Leipzig - Ảnh: CPC
27/05/2026 | 13:47

22h

Thông tin lực lượng

Crystal Palace: Richards, Borna Sosa, Nketiah và Cheick Doucoure vắng mặt vì chấn thương. Wharton bị đau nhẹ.

Rayo Vallecano: Ilias Akhomach, Diego Mendez, Luiz Felipe chấn thương. Khả năng ra sân của Carlos Martin còn bỏ ngỏ.

Trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Uefa
