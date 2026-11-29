- Deportivo La Coruna chỉ thắng 2 trong 25 trận gặp Barcelona tại La Liga kể từ tháng 1/2004 (hòa 6, thua 17). Trước đó, Depor thắng tới 9 trong 12 lần đối đầu tại giải (thua 3).

- Barca thắng 6 trong 7 chuyến làm khách gần nhất trước Deportivo tại La Liga (thua 1). Số trận thắng này gấp đôi thành tích của họ trong 17 chuyến làm khách trước đó trước đội bóng xứ Galicia (thắng 3, hòa 4, thua 10).

- Barca ghi bàn trong cả 10 trận gần nhất gặp Deportivo tại La Liga, với tổng cộng 36 bàn. Nếu tiếp tục ghi bàn tại sân Riazor, Barca sẽ lập kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp trước đội bóng xứ Galicia tại giải.

- Deportivo bất bại trong 3 trận sân nhà gần nhất tại La Liga (thắng 1, hòa 2), trong đó có chiến thắng 2-1 trước Osasuna ở trận gần nhất. Lần gần nhất Depor thắng 2 trận sân nhà liên tiếp tại giải là vào tháng 9/2017 dưới thời HLV Pepe Mel.

- Barca toàn thắng cả 6 trận sân khách tại La Liga 2026/27. Họ có thể lần thứ 3 trong lịch sử thắng cả 7 trận sân khách đầu tiên trong một mùa giải, sau hai mùa 2010/11 và 2012/13, khi “Blaugrana” toàn thắng 10 trận sân khách đầu tiên.

- Barca ghi 51 bàn sau 13 trận tại La Liga 2026/27. Đây là thành tích ghi bàn tốt thứ hai của một đội sau 13 trận đầu mùa trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Bilbao với 60 bàn ở mùa 1930/31.

- Deportivo mắc 6 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua tại La Liga 2026/27, nhiều nhất giải mùa này. Đây cũng là con số cao nhất của một đội sau 13 trận đầu mùa kể từ khi Granada mắc 8 sai lầm như vậy ở mùa 2014/15.

- Pierre-Emerick Aubameyang là cầu thủ thứ hai trong thế kỷ 21 ghi bàn cho cả Deportivo (5 bàn sau 10 trận) lẫn Barcelona (11 bàn sau 18 trận) tại La Liga, sau Isaac Cuenca, người ghi 2 bàn cho mỗi đội.

- Antonio Hidalgo sẽ lần đầu đối đầu Barcelona trên cương vị HLV tại La Liga. Trong số 10 HLV từng dẫn dắt Deportivo gặp Barca tại giải trong thế kỷ 21, chỉ Pepe Mel thắng ngay lần đầu, với tỷ số 2-1 vào tháng 3/2017. 9 người còn lại hòa 2, thua 7.