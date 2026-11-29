Đội hình ra sân
Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Branthwaite, Keane, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 12
|29/11/2026 19:00:00
|Everton - Liverpool
|29/11/2026 21:05:00
|Fulham - Bournemouth
|29/11/2026 21:05:00
|Sunderland - Tottenham
|29/11/2026 21:05:00
|Brighton - Newcastle
|29/11/2026 21:05:00
|Crystal Palace - Hull City
|29/11/2026 23:30:00
|Arsenal - Manchester City
19h
Trận đấu bắt đầu.
18h
17h
Thông tin lực lượng
Everton: James Tarkowski bị treo giò.
Liverpool: Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley và Cody Gakpo chấn thương. Ryan Gravenberch không chắc chắn thi đấu.