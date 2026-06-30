Sau Qatar 2022, vị thế của Maroc trong làng bóng đá thế giới tăng lên đáng kể. Trận hòa trên cơ Brazil ở vòng bảng World Cup 2026 càng thể hiện sức mạnh “Sư tử Atlas”.

Hakimi và các đồng đội tự tin bước vào trận gặp Hà Lan. “Cơn lốc màu da cam” tấn công bùng nổ, nhưng cũng có nhiều hạn chế phòng ngự, bao gồm cả bóng bổng.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Maroc (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Lan vs Maroc: