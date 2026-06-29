Cùng giành được 7 điểm ở vòng bảng, nhưng Hà Lan xếp nhất bảng F, còn Maroc đứng nhì bảng C.

Cả Hà Lan và Maroc đều sở hữu hàng công sắc bén, hứa hẹn cuộc đối đầu ở vòng 32 đội giữa họ diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính và không thiếu những bàn thắng.

Đây là trận đấu không dễ dự đoán, nhưng 3/4 chuyên gia chọn Maroc thắng Hà Lan. Ảnh: Fox Soccer

Tại vòng bảng, trước sự kiên cường và dũng mãnh của Nhật Bản, Hà Lan buộc phải chia điểm với tỷ số hòa 2-2 ở ngày ra quân World Cup 2026, dù đội trưởng Van Dijk và Summerville thay nhau đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Không để những người yêu mến phải thấp thỏm, Hà Lan đè bẹp 5-1 Thụy Điển sau đó và khép lại bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia.

Hà Lan cho thấy sự lợi hại trên hàng công, với 10 bàn thắng ghi được sau 3 trận vòng bảng. Dù vậy, trận nào họ cũng để thủng lưới.

Thành tích của Hà Lan tại World Cup 4 năm trước là lọt vào đến tứ kết và họ vẫn còn 2 trận đấu phía trước để đạt mốc tương tự, trước khi có thể nghĩ xa hơn.

Một chiến thắng trước Maroc sẽ đưa họ vào vòng 16 đội, gặp đội thắng ở cặp đấu Nam Phi vs Canada. Nếu có mặt ở tứ kết, sắc cam đụng độ Đức hoặc Pháp.

Chỉ 1 chuyên gia tin vào Hà Lan. Ảnh: Imago

Trước tiên, thầy trò Ronald Koeman phải tìm cách vượt qua được ‘chướng ngại vật’ khó nhằn mang tên Maroc, đội cũng có 2 thắng và 1 hòa ở vòng bảng, cùng 7 điểm như Brazil nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng/thua.

Maroc có trận hòa 1-1 được khen ngợi khi đấu Brazil ngày ra quân, trước khi đánh bại Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để tiến vào vòng 32 đội.

Với màn trình diễn lấn lướt trước Brazil, Maroc đang tràn đầy tự tin có thể hóa giải Hà Lan, để giành quyền đi tiếp.

Tại World Cup 2022, Maroc vào đến bán kết giải đấu và họ có tham vọng làm được nhiều hơn thế ở cuộc chơi năm nay.

Có những thông tin Denzel Dumfries và Brian Brobbey gặp chấn thương nhẹ, nhưng cả 2 được xác nhận đủ điều kiện để thi đấu, sẽ có mặt trong đội hình Hà Lan đấu Maroc.

Van de Ven dự kiến trở lại đội hình xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, thay thế Nathan Ake và đó là sự thay đổi duy nhất của sắc cam so so với trận gặp Tunisia.

Phía Maroc, khả năng có một số thay đổi so với đội hình ra sân đấu Haiti, với Noussair Mazraoui, Issa Diop, Ayyoub Bouaddi và Azzedine Ounahi dự kiến trở lại đội hình chính.

Maroc liệu có 'thổi bay' sắc cam? Ảnh: Icon Sport

Theo dự đoán của chuyên gia Sportskeeda, Hà Lan và Maroc sẽ hòa nhau 1-1 trong 90 phút, sau đó đại diện châu Phi thắng trong hiệp phụ hoặc loạt đấu penalty.

Trong khi đó, chuyên gia Sportsmole nghĩ rằng, cuộc so tài sẽ được giải quyết trong giờ thi đấu chính thức, với Maroc thắng 2-1 Hà Lan.

Chuyên gia bóng đá ESPN cũng dự đoán Maroc sẽ đả bại Hà Lan để tiếp tục tiến bước tại World Cup 2026. Còn các chuyên gia The Athletic chọn Hà Lan thắng.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Maroc: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.