8h00 ngày 30/6, sân BBVA:

Hà Lan là một trong những đội tuyển nổi bật nhất vòng bảng World Cup 2026, với lối chơi tấn công trực diện, chuyển trạng thái với tốc độ cao, các mũi đánh biên hoạt động liên tục và luôn tạo cảm giác có thể ghi bàn bất cứ lúc nào.

Cũng chính vì mải mê lao lên phía trước, “Oranje” để lộ những khoảng trống đủ lớn để một đối thủ như Maroc khai thác.

Hà Lan bùng nổ nhưng mong manh. Ảnh: Oranje

Đội bóng của Ronald Koeman đang sở hữu hàng công vào phom với Brian Brobbey hiệu quả bất ngờ.

Khi Dumfries tăng tốc ở cánh phải, Hà Lan có thể ép đối thủ nghẹt thở bằng những đợt tấn công dồn dập.

Tuy nhiên, phía sau những màn trình diễn bùng nổ ấy là một hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm.

Trận gặp Nhật Bản là lời cảnh báo rõ nhất, khi Virgil van Dijk – có chiều cao trung bình xếp thứ 8 giải đấu - để đối phương ghi bàn từ một tình huống đánh đầu.

Những trận thắng Thụy Điển hay Tunisia cũng không che lấp những hạn chế của đội.

Nếu có đội bóng đủ bản lĩnh để trừng phạt điểm yếu ấy, đó chính là Maroc. Đại diện Bắc Phi không còn là hiện tượng như World Cup 2022, mà đã trở thành một thế lực.

Maroc chơi chủ động trước Brazil, áp đảo Scotland và chỉ lúng túng trước Haiti vì chủ quan.

Ismael Saibari là cái tên Hà Lan phải dè chừng nhất. Tiền vệ tấn công của PSV đang trải qua giải đấu bùng nổ khi đá cao hơn, liên tục xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai, dứt điểm sắc bén và đang trên đường gia nhập Bayern Munich.

Saibari rất hiểu bóng đá Hà Lan. Ảnh: CAF

Chỉ cần một khoảng trống xuất hiện giữa hai trung vệ hoặc sau lưng hàng tiền vệ, Saibari đủ khả năng tạo ra bàn thắng.

Bên cạnh đó là Achraf Hakimi, hậu vệ phải toàn diện bậc nhất thế giới. Ngôi sao của PSG không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn là nguồn phát động phản công nguy hiểm với những pha bứt tốc, chuyền dài và xâm nhập vòng cấm.

Chính Hakimi với những tình huống như vậy giúp Maroc thắng Haiti. Anh là mũi nhọn mà mọi hàng thủ đều phải e ngại.

Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng tấn công. Nhưng đừng bao giờ xem nhẹ “Sư tử Atlas”, đội vào bán kết Qatar 2022.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Maroc (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Dự đoán: Maroc thắng 2-1.