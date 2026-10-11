Hà Nội FC khởi đầu LPBank V-League 2026/27 với hai thất bại trước CA TP.HCM và SLNA. Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô chịu nhiều áp lực phải thắng trước trận tiếp đón tân binh Bắc Ninh ở vòng 3.

Dù vậy, Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, chưa kể lợi thế sân nhà. Vì vậy, chỉ cần chơi đúng sức, đoàn quân của HLV Harry Kewell sẽ làm được điều mình mong muốn là giành trọn vẹn 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh tạo dấu ấn khi đánh bại CA TP.HCM 1-0 ở vòng 2, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng tại V-League. Kết quả này giúp đội khách có thêm sự tự tin trước trận đối đầu với Hà Nội FC.

Đội hình dự kiến:

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Christies Frederick, Đức Anh, Đình Hai, Hùng Dũng, Sade Luval, Hai Long, Văn Quyết, Jung Andrew Patrick, Taggart Jake.

Bắc Ninh: Văn Công, Xuân Quyết, Thế Hưng, Rafael Sousa, Trọng Kiệt, Chính Đăng, Hồng Quân, Rosa Hugo, Văn Đại, Brenner, Davis Fisher.

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