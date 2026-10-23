Sau 4 vòng đấu, HAGL giành được 3 điểm, với 1 chiến thắng và 3 thất bại. Đây là thành tích không tốt với đoàn quân HLV Quang Trãi. Tại vòng 5, khi được trở về sân nhà Pleiku, đội bóng phố Núi làm tất cả để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, HAGL không dễ hoàn thành mục tiêu khi đối thủ của họ đang có phong độ tốt. SLNA đang bất bại 4 trận, giành 8 điểm để đứng trong top đầu BXH.

Nếu vẫn thể hiện tốt như các trận đấu trước, SLNA có đủ cơ sở để giành 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của HAGL.

Đội hình dự kiến:

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Julio Cesar, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Matheus Lucas, Luann Augusto, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Alves Reis.

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo Filho, Quang Vinh, Văn Quý, Văn Bắc, Luiz Guilherme, Quang Tú, Abdel Đức Vinh, Bruno.

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