Link xem trực tiếp bóng đá HAGL vs Viettel: Cúp tứ hùng Hải Phòng 2022

Xem trực tiếp HAGL vs Viettel:

Link xem trực tiếp HAGL vs Viettel:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

Trận đấu giữa HAGL vs Viettel diễn ra vào lúc 16h ngày 10/6, trên sân Lạch Tray. Màn so tài này được phát sóng trực tiếp trên kênh On Football.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cung cấp link xem trực tiếp trận đấu HAGL vs Viettel.

Đối đầu và phong độ

- HAGL thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Viettel trong 5 cuộc đối đầu gần đây giữa 2 đội

- HAGL thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần đây

- Viettel thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trận trong 5 trận gần đây

Đội hình dự kiến HAGL vs Viettel

HAGL: Văn Trường, Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Việt, Văn Thanh, Đức Lương, Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao.

Viettel: Quàng Thế Tài, Trương Văn Thiết, Đức Chiến, Dương Văn Hào, Jaha, Hồ Khắc Ngọc, Tống Văn Hợp, Nguyễn Đức Hoàng Minh, Bùi Duy Thường, Caique, Pedro Paulo.

Q.C